اليوم السابع
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إزالة تلوث بترولى بأحد شواطئ مرسى علم في البحر الأحمر.. صور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:49 م
إزالة تلوث بترولى بأحد شواطئ مرسى علم في البحر الأحمر.. صور تلوث بترولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا"، عن إزالة تلوث بترولى زيتى بأحد شواطئ مدينة مرسى علم، وتحديدا بالكيلو 20 شمال مدينة مرسى علم، مرجحين أن يكون مصدره أحد المراكب بالمنطقة.    

أضافت جمعية المحافظة على البيئة، فى بيان لها، أن تفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ من العاملين بإحدى القرى السياحية شمال مرسى علم يفيد ظهور بقعة زيتية على شاطئ البحر بالقرب من قريتهم وتحديدا بالكيلو 20  شمال المدينة .

 وقام فريق عمل الجمعية بالإشتراك مع فريق عمل إحدى القرى السياحية بتفقد الموقع لتبين وجود تلوث بالزيت البترولى بطول 300 متر وعرض1 متر على الشاطئ تقدر كميته بما يتراوح بين 6 إلى 8 متر مكعب، غير معلوم المصدر مرجحين أن قد يكون ناتج عن تسرب لزيوت محركات مراكب تجارية بالمنطقة القريبة للساحل أو تنظيف تنك لزيوت تقيلة لأحد المراكب فى المنطقة القريبة.

تمكن فريق العاملين بالجمعية بالاشتراك مع العاملين باحدى القرى السياحية بإزالة هذا التلوث تماماً وجارى المتابعة بطول ساحل المحافظة الجنوبى لمعرفة ما إذا كان هناك بواقى لهذا التلوث.

 

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البحر الاحمر

اخبار مصر

رصد بقعة زيتية

مرسى علم

تلوث بترولى

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