إحباط تهريب شحنة سجائر من سداد 35 مليون جنيه رسوم جمركية

كتب محمود عبد الراضى

أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب سجائر أجنبية الصنع، للتهرب من سداد 35 مليون جنيه قيمة رسوم جمركية مستحقة، فى ضوء استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عن السلع والبضائع.

وأكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص باستيراد حاوية مشمولها سجائر قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء غرب بورسعيد، وقيام أصحاب الشأن بالتقدم بطلب لإعادة تصدير مشمول الحاوية إلى إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء شرق بورسعيد، كما أضافت التحريات أن مشمول الحاوية مخبأ بداخلها أصناف مخالفة لما ورد بالمستندات وغير مطابقة للمواصفات.

تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاوية، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن ضبط (1040) كرتونة سجائر أجنبية الصنع، بالعرض على الجهات المختصة ببورسعيد أفادت بأن مشمول السجائر غير مطابق للمواصفات وضار بالصحة العامة ويوصى بإعدامها.

وقدرت إجمالى قيمة الرسوم والضرائب النوعية المستحقة والتعويض الجمركى المستحقة عن الرسالة بأكثر من 35 مليون جنيه، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.