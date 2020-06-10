إحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة خطف مقاول وطلب فدية من نجله بـ15 مايو

أمرت نيابة التبين و15 مايو برئاسة المستشار علاء عزت ، بإحالة 3 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة خطف، صاحب شركة مقاولات، ومطالبة نجله بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأن أحد الأشخاص (مالك شركة مقاولات - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) أثناء سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم متجهاً للشركة عمله الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان، فوجئ بقيام 3 مجهولين يستقلون سيارة ملاكى باستيقافه وتهديده بسلاح نارى كان بحوزة أحدهم واصطحابه بسيارته إلى أحد الدروب الصحراوية بدائرة مركز الصف بالجيزة وقاموا بالاتصال بابنه وطلبوا منه مبلغ مالى قدره (2 مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه، إلا أن نجله قام بالتفاوض معهم واتفق على دفع (مبلغ 250 ألف جنيه)، وطلبوا منه ترك المبلغ المالى بطريق (الكريمات/أطفيح) وعقب ذلك أطلقوا سراحه بالسيارة قيادته.
وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان اختباء المتهم الهارب بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بمركز شرطة الصف بالجيزة، باستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته (سيارة ملاكى "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" - مسدس صوت - 10 طلقات - مبلغ 135 ألف جنيه - 150 جرام لمخدر الهيروين).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين، وأضاف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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