اليوم السابع
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أول عملية ولادة قيصرية لام مشتبه فى إصابتها بكورونا بمستشفى سوهاج العام

الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:03 ص
أول عملية ولادة قيصرية لام مشتبه فى إصابتها بكورونا بمستشفى سوهاج العام مستشفى سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تمكن فريق طبى بقسم النساء والتوليد بمستشفى العام بسوهاج من إجراء أول عملية قيصرية لسيدة مصابة بإشتباه فى  إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك أمس الثلاثاء والحالة العامة للطفلة وللأم جيده وتخضعان لإشراف ورعاية طبية فائقة من قبل الأطقم الطبية الموجودة بالمستشفى صرح بذلك الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام.

 

وقال دكتور ايهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام انه تم إجراء عملية ولادة قيصرية لحاله اشتباه كوفيد 19  بنجاح وأنه تم إجراء العملية تحت إشراف الطاقم الطبي المكون من دكتور محمد خميس إستشاري النسا والتوليد و دكتور محمد صابر أخصائي التخدير و دكتور حنان نجدي أخصائي الأطفال و دكتور هيثم سيد و دكتور أحمد نبيل من الرعاية الحرجة

 

وشارك في إجراء العملية  فريق ماهر من التمريض المدرب بإشراف علي قبيصي وفريق التعقيم المكون من ياسمين محمد ونجلاء قرشي وتمريض الحضانة أسماء شحاته وتمت العملية بنجاح وحاله الام والطفلة مستقرة .

 

ومن جانبه قدم الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بسوهاج الشكر والتقدير للفريق الطبي بمستشفى سوهاج العام وعلي رأسهم الدكتور أيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام على إجراءهم إجراء أول عملية ولادة قيصرية لام مشتبه إصابتها بفيروس كورونا بمستشفي سوهاج العام.

 

يذكر أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أعلنت عن خروج 7 حالات من مصابى مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تعافيهم من مستشفى سوهاج التعليمي.

 

وأكد  محمد فوزى السودة رئيس الهيئة أن مستشفى سوهاج التعليمي هي أحد مستشفيات الهيئة العاملة ضمن منظومة مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وتقدم أداء طبى متميز لخدمة المرضى داخل محافظة سوهاج.

 

وأفاد الدكتور محمد شيخون مدير مستشفى سوهاج التعليمي بأن المرضى المتعافون كانوا محتجزين بالمستشفى وتلقوا علاجهم لمدة 10 أيام نالوا خلالها كامل الرعاية الطبية إلى أن من الله عليهم بنعمة الشفاء وتحولوا من ايجابى إلى سلبى وينتقلوا الآن إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلى.

 

 


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