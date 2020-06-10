اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:28 ص
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أمريكا تعتزم استئناف العمل فى قنصليتها بووهان الصينية قريبا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:38 ص
أمريكا تعتزم استئناف العمل فى قنصليتها بووهان الصينية قريبا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت السفارة الأمريكية في الصين اليوم الأربعاء، إنها ستستأنف قريبا العمل في قنصليتها في مدينة ووهان التي بدأ منها تفشي فيروس كورونا أواخر العام الماضي.

وقال فرانك ويتيكر، مسؤول الشؤون العامة بالسفارة، في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز، إن السفير الأمريكي لدى الصين تيري برانستاد "يعتزم استئناف العمليات في ووهان في المستقبل القريب" دون أن يحدد موعدا لذلك.

وسحبت وزارة الخارجية الأمريكية موظفي القنصلية وعائلاتهم في أواخر يناير بعد أن أغلقت الحكومة الصينية المدينة للحد من انتشار الفيروس.

وشهدت ووهان، التي تقع في وسط الصين ويبلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة، غالبية حالات الوفاة بكورونا في البلاد، على الرغم من أن الوباء انحسر هناك وفي أجزاء أخرى من الصين منذ ذلك الحين.

 


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ووهان

امريكا

كورونا

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