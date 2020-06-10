أمريكا تسجل أكثر من 800 وفاة بكورونا في24 ساعة ليصل عدد الضحايا إلى 112ألفا

أ.ش.أ

سجلت الولايات المتحدة 819 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 111.750 وفاة، بحسب حصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة -حسبما أفادت قناة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الأربعاء- أن جائحة كوفيد-19 حصدت لغاية اليوم في الولايات المتحدة أرواح 111.751 شخصاً من أصل 1.973.803 مصابين.

وبالمقابل تماثل للشفاء رسميا حوالى 518 ألف مصاب.

وتخطت حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة الـ500 شخص في نهاية مارس وبلغت ذروتها في منتصف أبريل حين فاقت 3000 وفاة يومياً. ومنذ أسبوعين تراجعت هذه الحصيلة اليومية إلى ما دون الألف وفاة.

لكن الولايات المتحدة ما زالت تسجل يوميا أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يوميا، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.