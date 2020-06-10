أمراض تنفسية خفية.. ماذا حدث داخل الأماكن المغلقة بسبب كورونا؟

كتبت إيناس البنا

مع بدء رفع قيود الإغلاق في جميع أنحاء العالم ، سيتم إعادة العديد من الأشخاص إلى المباني المهجورة التي تركت خالية منذ شهور، وقد أصبحت مثل هذه المباني أرضا خصبة للعدوى، التى يمكن أن تؤوي أمراضا معدية مثل مرض الفيالقة.

وأوضحت البروفيسور آن كلايسون ، وفقا لتقرير جريدة " thesun" ، أن مرض الفيالقة ينجم عن استنشاق قطرات الماء التي تحتوي على بكتيريا الليجيونيلا الرئوية، وعلى الرغم من أنه نادر جدًا ، ولكن فترات عدم النشاط الطويلة في المباني أثناء الإغلاق تزيد بشكل كبير من خطر تفشي المرض.

يتسبب مرض الفيالقة في الإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد ، في الواقع ، يمكن بسهولة الخلط بين أعراضه وبين Covid-19 ، وتشمل الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس وألم العضلات، وهذا يعني أنه لا يمكن المبالغة في احتمال زيادة حالات الإصابة بالفيالق بسبب عدم التشخيص.

على عكس COVID-19 ، لا تنتشر Legionnaires من شخص لآخر ولكنها تتسبب في تفشي المجتمع من خلال قطرات المياه الملوثة المحمولة جوا.

يمكن أن يكون هذا من مصادر بما في ذلك والصنابير وأبراج التبريد وأنظمة تكييف الهواء وأحواض الاستحمام الساخنة ونوافير المياه، ويمكن أن يكون المرض مميتًا ، ويصيب العديد من الأشخاص في وقت واحد.

وشهدت فاشية حديثة في ولاية كارولينا الشمالية 124 شخصًا يصابون بالمرض ويموت 4 أشخاص بعد المشي بالقرب من حوض استحمام ساخن ، حيث تعيش تلك البكتيريا في بيئات دافئة وتتغذى على حمأة الأنابيب والرواسب.

وجميع شبكات المياه معرضة لخطر هذا التلوث ، ولكن المباني الخاملة والمتوقفة عن العمل معرضة بشكل خاص للخطر، وذلك لأن الاستخدام المتقطع للمباني والمعدات وانقطاع أنظمة التنظيف يزيد من احتمالية ركود المياه ، مما يزيد بدوره من احتمال تفشي الليجيونيلا.

تزدهر بكتيريا الليجيونيلا في أشهر الصيف ، حيث أن المدى الأمثل للبكتيريا يتراوح بين 20-45 درجة مئوية، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن البلدان التي شهدت بعض عمليات الإغلاق الأكثر صرامة - والتي ستنجم عن ذلك عدد كبير من المباني المهجورة - هي البلدان التي يكون فيها هذا المرض أكثر شيوعًا.

وشكلت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وهولندا 70 % من جميع الحالات المبلغ عنها في أوروبا في عام 2017، ومن بين تلك الحالات ، أبلغ 10-15٪ من الحالات عن نتيجة قاتلة.

وفي الوقت نفسه ، شهدت الولايات المتحدة ، التي تعرضت لعمليات إغلاق واسعة النطاق ، زيادة بنسبة 800 % في الحالات المبلغ عنها على مدى السنوات العشرين الماضية.

قد يكون هذا بسبب الآثار البيئية مثل زيادة هطول الأمطار ودرجات الحرارة الأكثر دفئًا تفيد نمو الليجيونيلا، وكما يوضح مثال ولاية كارولينا الشمالية ، يمكن أن تصبح أحواض الاستحمام الساخنة أرضًا خصبة للفيالق عندما لا يتم تنظيفها أو تطهيرها بشكل صحيح.

يمكن أن تصبح الليجيونيلا مشكلة صحية عامة بسرعة في الأماكن اليومية مثل المكاتب والمدارس والكليات وأماكن الرعاية الصحية والمصانع، فمع خروج البلدان من الإغلاق ، يجب إجراء تقييم شامل لجميع شبكات المياه في المباني قبل عودة أي شخص إلى العمل.