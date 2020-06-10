اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أمراض تنفسية خفية.. ماذا حدث داخل الأماكن المغلقة بسبب كورونا؟

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:00 ص
أمراض تنفسية خفية.. ماذا حدث داخل الأماكن المغلقة بسبب كورونا؟ أرماض تنفسية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع بدء رفع قيود الإغلاق في جميع أنحاء العالم ، سيتم إعادة العديد من الأشخاص إلى المباني المهجورة التي تركت خالية منذ شهور، وقد أصبحت مثل هذه المباني أرضا خصبة للعدوى، التى يمكن أن تؤوي أمراضا معدية مثل مرض الفيالقة.
 
وأوضحت البروفيسور آن كلايسون ، وفقا لتقرير جريدة " thesun" ، أن مرض الفيالقة ينجم عن استنشاق قطرات الماء التي تحتوي على بكتيريا الليجيونيلا الرئوية، وعلى الرغم من أنه  نادر جدًا ، ولكن فترات عدم النشاط الطويلة في المباني أثناء الإغلاق تزيد بشكل كبير من خطر تفشي المرض.
 
يتسبب مرض الفيالقة في الإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد،  في الواقع ، يمكن بسهولة الخلط بين أعراضه وبين Covid-19 ، وتشمل الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس وألم العضلات، وهذا يعني أنه لا يمكن المبالغة في احتمال زيادة حالات الإصابة بالفيالق بسبب عدم التشخيص.
 
 
على عكس COVID-19 ، لا تنتشر Legionnaires من شخص لآخر ولكنها تتسبب في تفشي المجتمع من خلال قطرات المياه الملوثة المحمولة جوا.
 
يمكن أن يكون هذا من مصادر بما في ذلك والصنابير وأبراج التبريد وأنظمة تكييف الهواء وأحواض الاستحمام الساخنة ونوافير المياه، ويمكن أن يكون المرض مميتًا ، ويصيب العديد من الأشخاص في وقت واحد.
 
وشهدت فاشية حديثة في ولاية كارولينا الشمالية 124 شخصًا يصابون بالمرض ويموت 4 أشخاص بعد المشي بالقرب من حوض استحمام ساخن ، حيث تعيش تلك البكتيريا في بيئات دافئة وتتغذى على حمأة الأنابيب والرواسب.
 
وجميع شبكات المياه معرضة لخطر هذا التلوث ، ولكن المباني الخاملة والمتوقفة عن العمل معرضة بشكل خاص للخطر، وذلك لأن الاستخدام المتقطع للمباني والمعدات وانقطاع أنظمة التنظيف يزيد من احتمالية ركود المياه ، مما يزيد بدوره من احتمال تفشي الليجيونيلا.
 
تزدهر بكتيريا الليجيونيلا في أشهر الصيف ، حيث أن المدى الأمثل للبكتيريا يتراوح بين 20-45 درجة مئوية، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن البلدان التي شهدت بعض عمليات الإغلاق الأكثر صرامة - والتي ستنجم عن ذلك عدد كبير من المباني المهجورة - هي البلدان التي يكون فيها هذا المرض أكثر شيوعًا.
 
وشكلت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وهولندا 70 %  من جميع الحالات المبلغ عنها في أوروبا في عام 2017، ومن بين تلك الحالات ، أبلغ 10-15٪ من الحالات عن نتيجة قاتلة.
 
وفي الوقت نفسه ، شهدت الولايات المتحدة ، التي تعرضت لعمليات إغلاق واسعة النطاق ، زيادة بنسبة 800 % في الحالات المبلغ عنها على مدى السنوات العشرين الماضية.
 
قد يكون هذا بسبب الآثار البيئية مثل زيادة هطول الأمطار ودرجات الحرارة الأكثر دفئًا تفيد نمو الليجيونيلا، وكما يوضح مثال ولاية كارولينا الشمالية ، يمكن أن تصبح أحواض الاستحمام الساخنة أرضًا خصبة للفيالق عندما لا يتم تنظيفها أو تطهيرها بشكل صحيح.
 
يمكن أن تصبح الليجيونيلا مشكلة صحية عامة بسرعة في الأماكن اليومية مثل المكاتب والمدارس والكليات وأماكن الرعاية الصحية والمصانع، فمع خروج البلدان من الإغلاق ، يجب إجراء تقييم شامل لجميع شبكات المياه في المباني قبل عودة أي شخص إلى العمل.
 
 

الالتهاب الرئوى الحاد

أمراض تنفسية

قطرات المياه الملوثة

الليجيونيلا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمراض نفسية ومخاطر للأطفال.. العالم يصارع التداعيات غير المتوقعة لوباء كورونا

الخميس، 14 مايو 2020 11:30 ص

انتحار واكتئاب وأمراض نفسية.. كورونا ينهش الولايات المتحدة و"واشنطن بوست" تحذر: نصف الأمريكيين أقروا بتأثير الوباء على صحتهم النفسية.. ألف% زيادة في مكالمات الخط الساخن للاستشارات وخبراء يحذرون من العواقب

الثلاثاء، 05 مايو 2020 08:00 م

وسواس وقلق واكتئاب.. أمراض نفسية تتعرض لها مع انتشار كورونا.. اعرف علاماتها عليك انت وطفلك وكيف تحافظ على نفسيتهم.. من هم الفئات الأكثر عرضة للمشاكل.. وهذه روشتة لتخطى الأزمة

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:00 م

أعراض كورونا ليست فقط أمراض تنفس وارتفاع بدرجات الحرارة.. دراسة تكشف: 29.3% من المصابين بالفيروس يعانون من الإسهال.. و83.8% يصابون درجات مختلفة من فقدان الشهية.. 0.4% لديهم آلام فى البطن.. و0.8% يصابون بقىء

الأربعاء، 01 أبريل 2020 08:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة