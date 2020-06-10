اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ألمانيا تمد تحذير السفر للدول خارج الاتحاد الأوروبى حتى 31 أغسطس

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:15 م
ألمانيا تمد تحذير السفر للدول خارج الاتحاد الأوروبى حتى 31 أغسطس المانيا تحذر من السفر خارج الاتحاد
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدق مجلس الوزراء الاتحادى فى ألمانيا على مد تحذير السفر للدول خارج الاتحاد الأوروبى حتى 31 أغسطس، فى حين أعطى الضوء الأخضر للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبى اعتبارًا من 15 يونيو.

وقال دكتور سعيد البطوطى عضو الاتحاد الألمانى للسياحة والسفر فى تصريح إن الحكومة الألمانية تحفظت بتحذيرات السفر لـ160 دولة خارج الاتحاد الأوروبى حتى 31 أغسطس. ومع ذلك، "من الممكن إجراء استثناءات للدول التى تستوفى معايير معينة وإمكانية التفاوض معها على اتفاقات منفردة لإسقاط هذا التحذير".

وقال إنه حتى لو تم رفع الحظر خلال تلك الفترة موضع النزاع (من 15 يونيو حتى 31 أغسطس)، فليس من المتوقع أصلاً أن تسافر أعداد تذكر وربما لن يسافر أحد، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع عدم انتظار بداية تعافى حقيقى للطلب ورغبة للناس على السفر قبل شهر سبتمبر ولربما أكتوبر القادم.

وحذر الخبراء الألمان فى تصريحات نقلها موقع berlinspectator الألمانى من أن تحذير السفر الموسع لوجهات السفر الشهيرة مثل تركيا أو مصر أو تونس سيؤدى إلى انتكاسة شديدة لصناعة السياحة، التى تضررت بشدة من أزمة الفيروسات التاجية.

كما علق مفوض السياحة فى الحكومة الفيدرالية توماس باريش Thomas Bareiß (حزب CDU): إذا كانت أعداد العدوى منخفضة وهناك معايير أمان عالية وإجراءات وقائية، فإنه لا يرى أى سبب للحفاظ على تحذير السفر، لافتا إلى أن الأسبوع الماضى أن الحكومة الفيدرالية أجرت محادثات مع تركيا حول اتفاقية ثنائية.

وانتقد المتحدث باسم سياسة السياحة فى المجموعة البرلمانية الديمقراطية الحرة المؤيدة للأعمال، مارسيل كلينج، تمديد تحذير السفر، واصفا إياه بأنه "ضربة قاضية لصناعة السفر الألمانية".

وأوضح أنه عادة ما يكون العمل الصيفى مع السفر إلى الخارج هو أقوى موسم فى الصناعة من حيث حجم المبيعات، مع حوالى 2300 من منظمى الرحلات السياحية وأكثر من 11000 وكالة سفر فى ألمانيا.

ووفقًا لجمعية السفر الألمانية (DRV) ، فإن 70% من أكثر من 71 مليون رحلة يقوم بها الألمان كل عام تنطوى على السفر إلى الخارج.


المانيا

تحذير السفر

قيود السفر

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة