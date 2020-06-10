وزيارة ماس هي الأولى لمسؤول أجنبي رفيع بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة الشهر الماضي والتي يفترض أن تقدّم استراتيجيتها حول تنفيذ الخطة بدءاً من الأول من يوليو المقبل. وتأتي قبل نحو ثلاثة أسابيع من ترؤس ألمانيا للاتحاد الأوروبي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 28 يناير الماضي الخطة المشار إليها وتقضي بأن تضمّ إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية التي احتلتها بعد حرب عام 1967. وكذلك ضمّ منطقة غور الأردن الاستراتيجية التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية.