اليوم السابع
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أكمنة لمتابعة التزام السائقين بارتداء الكمامات الطبية فى الجيزة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:25 ص
أكمنة لمتابعة التزام السائقين بارتداء الكمامات الطبية فى الجيزة كمين أمنى - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أعدت مديرية أمن الجيزة عدة أكمنة بطرق وميادين المحافظة، اليوم الأربعاء، لمتابعة التزام سائقى السيارات الأجرة والميكروباص بارتداء الكمامات الطبية، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا.

وانتشرت الأكمة بمدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وشارع الهرم وفيصل، وميدانى المنيب والجيزة، بالإضافة إلى عدة مناطق أخرى بأنحاء المحافظة، وتم خلال الأيام الماضية تحرير عشرات المخالفات ضد السائقين غير الملتزمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وذكرت وزارة الداخلية أنه فى إطار الحرص على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، فإنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى كل أنواع مركبات الأجرة، داخل المدن وبين المحافظات، حال وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.


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