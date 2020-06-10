أقزام غابات أفريقيا "البغيمى" ..يعيشون فى الأدغال ولا يزيد طوالهم عن 120سم

هاني عثمان

"البيغمى" شعب أفريقى تعود أولى الدلائل على وجوده إلى عام 2400 قبل الميلاد، ويسكن غالبيته في أدغال أفريقيا ضمن مجموعات تتراوح بين 10 و 50 شخصاً، ويعيشون على الصيد في الغابات التي يعتبرونها مصدر ثروتهم الحقيقى، وتعني كلمة "البيغمي" القزم، حيث يبلغ متوسط طول الفرد 120سم فقط، ويتفوق الرجال على النساء بـ10 سنتيمترات.

وللتعرف أكث على هذه العرقيات هناك عدة معلومات تكشف عن حقائق هذه القبائل :

1- تعني كلمة "البيغمي" القزم، حيث يبلغ متوسط طول الفرد 120سم فقط، ويتفوق الرجال على النساء بـ10 سنتيمترات.

2- فسّر العلماء سبب قصر قامة هذا الشعب إلى الرطوبة العالية وقلة الشمس التي لا تصل تحت أشجار الغابات التي يسكنونها

3- "البيغمى" شعب أفريقى تعود أولى الدلائل على وجوده إلى عام 2400 قبل الميلاد

4- يسكن غالبية شعب البغيمى في أدغال أفريقيا ضمن مجموعات تتراوح بين 10 و 50 شخصاً

5- يعيش شعب البغيمى على الصيد في الغابات التي يعتبرونها مصدر ثروتهم الحقيقى

6- يعيشون بالقرب من النهر الأسود وهو فرع من فروع نهر الكونغو العظيم

7- الصابون والملح والسكر هى أقيم الهدايا من وجهة نظرالبغيمى

8- طعام البغيمى هو عبارة عن أوراق نباتات مُختلفة أو حيوانات تم صيدها كالغزلان والقرود والأفاعى وحتى اليرقات.

9- "البانتو" هي القبيلة المسيطرة في المنطقة التي يعيش فيها البغيمى وهم أسياد المنطقة والعرقية المُسيطرة على كل العرقيات الأخرى.

10 يعمل ما يُطلق عليهم "عبيد الخدمة" من "البيغمى" في أراضي "البانتو" مقابل الأكل والنوم بدون أجر

11- يتحكم السيد في حرية العبيد بالبيع أو الشراء حال كان الموسم جافاً ولم تطرح الأرض ما يسد حاجاته وعبيده

12- يعانى معظم الأطفال من البغيمى من سوء التغذية، وأمراض مختلفة، ويبقى على قيد الحياة طفلان فقط من كل 5 أطفال.

13- الأكواخ عبارة عن طوب مُسقف بالقش أو جذوع أشجار مُغطاة بالأوراق، وفي الداخل تجد فقط فرشاً مصنوعاً من الأغصان.