أستراليا بلا إصابات للمرة الأولى.. وتعلن تعافى 6720 حالة كورونا منذ ظهور الوباء

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت السلطات الصحية فى استراليا تسجيل صفر حالات إصابة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن 6720 مصاباً تعافوا من الوباء من أصل 7267 حالة أصيبت منذ ظهور كورونا فى البلاد.



وقالت وزارة الصحة الاسترالية إنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة مجتمعية بفيروس كورونا في أستراليا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ تفشي الفيروس إلى الذروة في شهر مارس الماضي.



وأوضحت الصحة الأسترالية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في استراليا وصل إلى 7267 إصابة تعافى منها 6720 شخصًا دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية حيث ما زال عدد الوفيات عند 102 حالة وفاة.



وفي وقت سابق، قررت عدد من الولايات الأسترالية تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي والحظر المفروض على تحركات الناس، سامحة للمطاعم باستقبال عملاء أكثر، وذلك في توجه عام للفتح ورفع الإغلاق التدريجي، في محاولة كبيرة من الحكومة لإنقاذ الاقتصاد المتراجع.



وأعلنت الحكومة عن خطة من 3 خطوات للرفع التدريجي للعزل والقيود الاجتماعية بحلول شهر يوليو المقبل.



وفي معظم ولايات أستراليا الآن، وخاصة نيو ساوث ويلز التي تعد من أكثر الولايات ازدحامًا، أصبحت المقاهي والمطاعم تفتح أبوابها بشكل موسع، والسماح بتواجد 50 زبونًا في مكان يتسع لضعف العدد مثلا، بينما يُسمح لـ 20 ضيفًا بحضور جنازة، بعدما كان الأمر يقتصر في السابق على حضور 10 أشخاص فقط.



كما سُمح بإعادة فتح مناطق الجذب العامة، مثل حديقة حيوانات تاروندا بسيدني والمعارض الفنية والمتاحف والمكتبات.