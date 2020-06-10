أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

الصحة: تسجيل 1385 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 35 حالة وفاة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا يتفقون على مواصلة اجتماعاتهم بصورة يومية

عبر الفيديو كونفرانس.. انطلاق مفاوضات سد النهضة الإثيوبى بين وزراء الرى من مصر والسودان وإثيوبيا.. و3 مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا يشاركون فى الاجتماع

وزارة التضامن: لا توجد نية لفتح الحضانات الأسبوع المقبل