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CNN: عائلة جورج فلويد تطالب باعتقال رجال الشرطة المساهمين في اعتقاله قبل مقتله

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:00 ص
CNN: عائلة جورج فلويد تطالب باعتقال رجال الشرطة المساهمين في اعتقاله قبل مقتله جورج فلويد
كتب أحمد عرفة

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ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن عائلة جورج فلويد تطالب باعتقال رجال الشرطة الثلاثة الآخرين الذين ساهموا في اعتقاله قبل مقتله.
 
قبلها ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن الشرطة الأمريكية اعتقلت أكثر من 2500 شخص خلال الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد.
 
وفى وقت سابق اشتعلت الاحتجاجات فى الولايات الأمريكية، حيث اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن فى محيط البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "العربية الحدث"، واندلعت الاضطرابات خلال الأيام الماضية بعد وفاة جورج فلويد، الرجل الأسود الذى ظهر فى مقطع مصور فى منيابوليس وهو يعانى من صعوبة التنفس بينما كان رجل شرطة أبيض يجثو على رقبته.
 
وأفادت قناة العربية بأن محتجين يتجاوزون الحاجز الأمنى الأول أمام البيت الأبيض، فى ضوء التوتر الذى تشهده الولايات المتحدة الأمريكية، فيما طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من حكام الولايات بالصرامة مع الفوضى، قائلا: "كونوا صارمين مع الفوضويين واستدعوا الحرس الوطنى الآن"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
 
وشدد الرئيس الأمريكى على ضرورة فرض النظام والقانون فى فيلادلفيا الآن، قائلا: "إنهم ينهبون المتاجر فى فيلادلفيا ويجب استدعاء الحرس الوطني" وتسائل ترامب حول أعمال الشغب فى عدد من مناطق الولايات الأمريكية: "هل هذا ما يريده الناخبون من "جو النعسان"؟ واتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وسائل إعلام أمريكية، بنشر الكراهية والفوضى.
 

جورج فلويد

احتجاجات

الشرطه الامريكيه

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امريكا

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