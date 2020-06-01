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8 نصائح من السياحة العالمية لمنظمى الرحلات للعودة للعمل من جديد

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:30 ص
8 نصائح من السياحة العالمية لمنظمى الرحلات للعودة للعمل من جديد السياحة
كتبت آمال رسلان 

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قدمت منظمة السياحة العالمية مجموعة من التوصيات لمنظمى الرحلات حول العالم لتعافى قطاع السياحة فى الفترة المقبلة، للتغلب على الأزمة التى يواجهها القطاع منذ انتشار فيروس كورونا.

وتأتى التوصيات فى إطار وثيقة أعدتها منظمة السياحة العالمية (UNWTO) مع مساهمة أعضاء لجنة أزمة السياحة المؤلفة من منظمة السياحة العالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو)، المنظمة البحرية الدولية (IMO) ، منظمة العمل الدولية (ILO) ، والبنك الدولي (WB) والمجلس الدولي (ACI) ، والرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية (CLIA) ، واتحاد النقل الجوي (IATA) والمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC).

وتتمثل التوصيات فى:

1. تسهيل استبدال القسيمة الدولية للحزم والمنتجات المحلية / المحلية.

2. تنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة وتعزيز الاتصالات الرقمية.

3. تطوير منتجات مجزأة ومستدامة تركز على الطبيعة والمناطق الريفية و الثقافية.

4. تحفيز السياحة الداخلية والرحلات القصيرة والزيارات إلى الوجهات القريبة في المدى القصير.

5. توفير خدمات تأجير السيارات وعروض الفنادق والسيارات المدمجة.

6. إنشاء تحالفات مع القطاع المالي للترويج لرحلات الدفع المؤجلة بفائدة أقساط مجانية "تقسيط لقيمة الرحلة".

7. زيادة تراكم الأميال وتعزيز أنظمة مكافآت الولاء القائمة على النقاط، وشراء عروض سياحية في تحالف مع شركات الطيران.

8. التنسيق مع شركات التأمين لتقديم منتجات تغطية كاملة 100٪.


منظمى الرحلات

السياحة العالمية

عودة السياحة

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