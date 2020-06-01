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8 أغسطس.. محاكمة إبراهيم سليمان فى قضية "الحزام الأخضر"

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:33 م
8 أغسطس.. محاكمة إبراهيم سليمان فى قضية "الحزام الأخضر" إبراهيم سليمان-أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى

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حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  برئاسة المستشار شعبان الشامى، جلسة 8 أغسطس المقبل، لمحاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "الحزام الأخضر"، وكانت المحكة كانت أجلت الجلسة السابقة تأجيلاً إدارياً، طبقاً لقرار وزير العدل بتعليق المحاكمات ضمن الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كرونا.

ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاث من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة “الحزام الأخضر” بأقل من سعرها.

كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.

كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.

 


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