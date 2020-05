5 فيديوهات ترصد الاحتجاجات والاشتباكات قرب البيت الأبيض تنديدا بوفاة جورج فلويد

شهد محيط البيت الأبيض منذ قليل، احتجاجات حاشدة ومواجهات بين قوات الشرطة الأمريكية ومحتجين ينددون بوفاة جورج فلويد، في الوقت الذي يندلع فيه مظاهرات عديدة في نحو 30 ولاية أمريكية.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالولايات المتحدة الأمريكية تجمع مئات المتظاهرين في محيط البيت الأبيض، بينهم واجهتهم قوات الأمن وحاولت التصدي لهم.

وطالب البيت الأبيض من موظفيه عدم الحضور إلى المبنى، خاصة بعدما تجاوز محتجون الحاجز الأمني الأول أمام البيت الأبيض، في ضوء التوتر الذى تشهده الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيره من أن العنف والتحريض عليه، مؤكدا أن ذلك يعد جريمة فدرالية، مضيفا :"يجب على حكام الولايات "الضرب بقوة وإلا سنتدخل للقيام بما يلزم.. تجاوز خطوط الدولة يستوجب قوة عسكرية غير محدودة واعتقالات".

Please ask @realDonaldTrump WHERE ARE THE BLACK PROTESTORS??? All I see is white people in front of the WHITE HOUSE interrupting our desire to mourn and protest the deaths of #breonnataylor #georgefloyd #ahmaudarbery #ADOS @MSNBC @maddow @chrislhayes @JoeNBC pic.twitter.com/DLC5qiZo4i