اليوم السابع
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5 فيديوهات ترصد الاحتجاجات والاشتباكات قرب البيت الأبيض تنديدا بوفاة جورج فلويد

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:07 ص
5 فيديوهات ترصد الاحتجاجات والاشتباكات قرب البيت الأبيض تنديدا بوفاة جورج فلويد مظاهرات قرب البيت الأبيض
كتب محمد سعودي

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شهد محيط البيت الأبيض منذ قليل، احتجاجات حاشدة ومواجهات بين قوات الشرطة الأمريكية ومحتجين ينددون بوفاة جورج فلويد، في الوقت الذي يندلع فيه مظاهرات عديدة في نحو 30 ولاية أمريكية.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالولايات المتحدة الأمريكية تجمع مئات المتظاهرين في محيط البيت الأبيض، بينهم واجهتهم قوات الأمن وحاولت التصدي لهم.

وطالب البيت الأبيض من موظفيه عدم الحضور إلى المبنى، خاصة بعدما تجاوز محتجون  الحاجز الأمني الأول أمام البيت الأبيض، في ضوء التوتر الذى تشهده الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيره من أن العنف والتحريض عليه، مؤكدا أن ذلك يعد جريمة فدرالية، مضيفا :"يجب على حكام الولايات "الضرب بقوة وإلا سنتدخل للقيام بما يلزم.. تجاوز خطوط الدولة يستوجب قوة عسكرية غير محدودة واعتقالات".

وأكد الرئيس الأمريكي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منذ قليل، أن الحرس الوطني اعتقل مشاغبي مينيابولس الذين أتوا من خارجها، بحسب قوله.

وفي وقت سابق، إن الولايات المتحدة سوف تدرج حركة " أنتيفا" كمنظمة إرهابية، وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد مؤخرا، مطالبا بنشر الحرس الوطني في باقي المدن الأمريكية لمواجهة الاحتجاجات.

مظاهرات قرب البيت الأبيض (1)
مظاهرات قرب البيت الأبيض  

 

وأنتيفا هي حركة مناهضة للعنصرية ذات الميول اليسارية منضوية تحت الحزب الديمقراطي، حيث تراقب وتتبع أنشطة النازيين الجدد المحليين. لكن ليس للحركة هيكل موحد أو قيادة وطنية، إلا أنها ظهرت في شكل هيئات محلية في جميع أنحاء البلد، خاصة على الساحل الغربي.

مظاهرات قرب البيت الأبيض (2)
مظاهرات قرب البيت الأبيض 

وقال دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" الولايات المتحدة الأمريكية ستصنف أنتيفا كمنظمة إرهابية".

وفي تغريدة أخرى، قال الرئيس الأمريكي :"يجب على المدن التي يديرها ديمقراطيون آخرون أن ينظروا في الإغلاق التام للأناركيين اليساريين الراديكاليين في مينيابوليس"، مضيفا :"قام الحرس الوطني بعمل عظيم، ويجب نشر الحرس الوطني في المدن الأخرى قبل فوات الأوان".

مظاهرات قرب البيت الأبيض (3)
مظاهرات قرب البيت الأبيض 
اشتباكات بين الشرطة الأمريكية ومحتجين قرب البيت الأبيض (1)
اشتباكات بين الشرطة الأمريكية ومحتجين قرب البيت الأبيض (1)

 

اشتباكات بين الشرطة الأمريكية ومحتجين قرب البيت الأبيض (2)
اشتباكات بين الشرطة الأمريكية ومحتجين قرب البيت الأبيض (2)

 

اشتباكات بين الشرطة الأمريكية ومحتجين قرب البيت الأبيض (3)
اشتباكات بين الشرطة الأمريكية ومحتجين قرب البيت الأبيض (3)

 

اشتباكات بين الشرطة الأمريكية ومحتجين قرب البيت الأبيض (4)
اشتباكات بين الشرطة الأمريكية ومحتجين قرب البيت الأبيض (4)

 

اشتباكات بين الشرطة الأمريكية ومحتجين قرب البيت الأبيض (5)
اشتباكات بين الشرطة الأمريكية ومحتجين قرب البيت الأبيض (5)

 

اشتباكات بين الشرطة الأمريكية ومحتجين قرب البيت الأبيض (6)
اشتباكات بين الشرطة الأمريكية ومحتجين قرب البيت الأبيض (6)

 

 


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