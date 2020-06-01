اليوم السابع
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3.474 مليون طن غاز مسال صادرات الدول العربية لكوريا واليابان فبراير 2020

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:49 م
3.474 مليون طن غاز مسال صادرات الدول العربية لكوريا واليابان فبراير 2020 ناقلة نفط
كتبت – مروة الغول

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كشفت التقرير الشهري لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط " أوابك ، حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية ، عن أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال  الي اليابان وكوريا  بلغ حوالي 3.474 مليون طن  خلال شهر فبراير الماضي مستأثرة بحصة 22.5 % من الإجمالي .
 
وأوضح تقرير التطورات البترولية في الاسواق العالمية، عن أن الصين لم تصدر اي بيانات عن مصادر وارداتها  من الغاز الطبيعي المسال أو اسعار الإستيراد لشهر يناير 2020.
 
وأضاف التقرير، أن المتوسط الشهري  للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق الأمريكي خلال شهر مارس الماضي انخفض ليصل إلي 1.79 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .
 
وأشار التقرير، أن متوسط اسعار استيراد  الغاز الطبيعي المسال في اليابان خلال شهر فبراير الماضي  استقر عند نفس مستوي الشهر  السابق وهو 9.25  دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية  بينما انخفض متوسط اسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في كوريا الجنوبية  بمقدار 0.44 دولار  لكل مليون وحدة  حرارية بريطانية  ليصل لـ 8.55 دولار  لكل مليون  وحدة حرارية بريطانية، وبلغ متوسط أسعار استيراد  الغاز الطبيعي  المسال في الصين 8.43 دولار  لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .
 
وكان التقرير السنوي للرابطة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال (GIIGNL)،قد أشار إلي أن روسيا والولايات المتحدة احتلتا المرتبة الثانية والثالثة في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وازداد استيراد الدول الأوروبية للغاز الطبيعي المسال بواقع 1.8 مرة، قياسا بما كان عليه قبل عام ووصل إلى مستوى قياسي بـ 85.9 مليون طن.
 
وبلغ حجم استيراد الدول الأوروبية الصافي من الغاز الطبيعي المسال الروسي العام الماضي15.07 مليون طن، مقارنة بـ4.4مليون طن في 2018 ، أما الولايات المتحدة، فصدرت في 2019 إلى دول الاتحاد الأوروبي 12.72 مليون طن من الغاز المسال، مقارنة بـ2.7 مليون طن قبل عام.

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