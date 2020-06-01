169 راكبا من البحرين يغادرون القاهرة على متن رحلة استثنائية

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، رحلة طيران تابعه لشركة طيران الخليج، وعلى متنها 169، مواطن بحريني، بخلاف طاقم الضيافة الجوية المصاحب للرحلة.

وقالت مصادر بالمطار إن رحلة طيران الخليج ، وصلت المطار قادمة من البحرين صباح اليوم وعلى متنهما 5 من طلقم الضيافة بينما أقلعت وعلى متنها 169 مواطن بحريني كانوا عالقين بمصر منذ تعليق رحلات الطيران ، وتم إنهاء إجراءات سفرهم، ومعظمهم من الطلاب وقام أطباء الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة السفر، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .