وكيل صحة الشرقية يجتمع بممثلى المجتمع المدنى لتقديم الدعم لمستشفيات العزل

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعا مع عدد من ممثلى المجتمع المدنى بالمحافظة، تناول خلاله الاقتراحات المقدمة من أعضاء المجتمع المدنى، فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، ورغبتهم فى تقديم الدعم اللوجستى للجيش الأبيض، ومستشفيات العزل بمحافظة الشرقية، وبحث آليات التعاون مع المديرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقديم الدعم المعنوى للحالات المصابة بالفيروس، والفرق الطبية، وإمكانية تقديم المساهمات الداعمة لزيادة ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير بعض المستلزمات الوقائية والطبية بالمستشفيات، وبحث السبل المتاحة في التخفيف من معاناة المرضى، والمشاركة في توزيع الأدوية والمستلزمات الوقائية علي حالات العزل المنزلي، والحالات المخالطة، وغيرها من الأعمال التطوعية.

وعقب الاجتماع أشاد وكيل الوزارة بأهمية العمل التطوعى، ودور ورجال المجتمع المدنى، وتكاتف الجهود بجميع المؤسسات الأهلية مع مؤسسات الدولة، فى مواجهة هذه الأزمة.

وفى نفس السياق تم دعم مستشفى حميات الزقازيق بجهاز أشعة متنقل لخدمة المرضى بوحدة العناية المركزة، وجهاز تحاليل طبية لوظائف الكبد والكلى والدهون والسكر فى الدم لصالح المرضى والمترددين على المستشفى، وتم دعم مستشفي أولاد صقر المركزى مونيتور، وجهاز رسم قلب، و2 منظار حنجري، و2 شفاط جراحي، و2 كابل أوكسيميتر، و3 سرنجة محاليل، و2 سباب أطفال، وجهاز سيولة، كما تم دعم مستشفى أبو كبير بكمية من المستلزمات الوقائية عبارة عن "كمامات وبدل ونظارات واقية"، لصالح الفريق الطبي والمرضى بالمحافظة.