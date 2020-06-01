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وكيل تعليم كفر الشيخ : 500 متقدماً فى اليوم الأول برياض الأطفال

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:35 م
وكيل تعليم كفر الشيخ : 500 متقدماً فى اليوم الأول برياض الأطفال الدكتورة بثينة كشك وكيل تعليم كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بكفر الشيخ، أن عدد المتقدمين في أول يوم فتح باب التسجيل إلكترونيًا للقبول بمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الحكومية الرسمية، للعام 2020/2021م ،500 متقدماً على مستوى المحافظة .

وأضافت وكيل الوزارة فى بيان، إنها طالبت ،أولياء الأمور بضرورة قراءة هذه البنود قبل البدء في عملية التسجيل لتفادي أخطاء التسجيل، مؤكدة أن تدوين الإستمارة يتم مرة واحدة فقط لذا يجب كتابة البيانات بدقة وإختيار الرغبات بدقة حتى لا تضيع فرصة الإلتحاق بالمدرسة المناسبة ولا يمكن تعديل الرغبات بعد الحفظ.

كما طالبت وكيل الوزارة ، أولياء الأمور بطباعة استمارة التقدم الخاصة بالطفل من الموقع وتقديمها الى مدرسة الرغبة الأولى ، ويعتبر تقديم الاستمارة واعتمادها من مدرسة الرغبة الأولى ، شرط من شروط دخول الطفل للتنسيق ، ويمكن اجراء المقابلة بالطفل عن طريق فيديو للطفل عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي .

وأكدت وكيل الوزارة ، أن سن القبول برياض الاطفال بتلك المدارس من سن أربع سنوات الي ما دون السادسة بالمستوي الأول برياض الاطفال ويكون حساب السن أول أكتوبر،ولا يجوز قبول الاطفال برياض الاطفال في سن الالزام (ست سنوات) طبقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996

وأكدت وكيل الوزارة ، أنه لا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد , مع التزام المدارس بقبول استمارة التقدم السابق طباعتها من ولي الآمر واعتمادها أثناء فترة التسجيل وذلك يعتبر شرط من شروط دخول التنسيق. علي الموقع ولحين إعلان الانتهاء من استلام الاستمارات بالمدراس ، ويكون قبل إعلان النتيجة النهائية للتنسيق.


 

 


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