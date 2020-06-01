وكيل تعليم بنى سويف تتابع تطبيق إدارتى الواسطى وناصر إجراءات مواجهة كورونا

بنى سويف أيمن لطفى

تفقدت سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم ببنى سويف اليوم الاثنين إدارتى الواسطى وناصر شمال المحافظة، للاطمئنان على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية بدواوين الإدارات التعليمية وأبرزها إرتداء الكمامات، والمحافظة على التباعد الاجتماعى، فضلا عن إستعدادات المدارس لامتحانات الثانوية العامة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف.

وأوضح بيان أن سهام يوسف بدأت الجولة بتفقد ديوان إدارة الواسطى التعليمية ثم زيارة مدرسة الشهيد غريب عبد التواب الثانوية ومدرسة الشهيد مصطفى سلامة، لمتابعة آخر إستعدادات المدارس التى ستعقد بها لجان الثانوية العامة من حيث التطهير والتعقبم والصيانة، إستعدادا لاستقبال طلاب الثانوية العامة بداية من الحادى والعشرين من يونيه وكذلك التأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين، كما تفقدت وكيلة مديرية التعليم مقر إدارة ناصرالتعليمية وزارت مدرسة جابر جاد الثانوية واطمأنت على اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية وإلتزام جميع المعلمين والعاملين بتطبيقها.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف أنه من المقرر فتح باب التقديم إلكترونيًا للقبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية والخاصة والرسمية للغات للعام الدراسى 2020/2021، اعتبارا من 1 يونيو 2020 وحتى 30 من نفس الشهر، بهدف منع التجمعات وحرصا على صحة وسلامة العاملين بمنظومة رياض الأطفال وتفادياً لأى تجمع من قبل أولياء الأمور، وذلك ضمن الخطة الشاملة للدولة فى مجابهة تداعيات أزمة فيروس

وأشارت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف إلى الانتهاء من تخصيص 2 رابط إلكترونى للتقديم والتسجيل للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، حيث يتم التقديم للمدارس الحكومية والخاصة على رابط: http://https://bit.ly/2ZoQoVP، فيما يتم التقديم للمدارس الرسمية للغات على الرابط: https://bit.ly/2zjemY3