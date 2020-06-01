اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم الغربية يكرم معلما لابتكاره برنامجا للجداول والنتائج والبيانات

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:38 م
وكيل تعليم الغربية يكرم معلما لابتكاره برنامجا للجداول والنتائج والبيانات وكيل تعليم الغربية يكرم معد برنامج للجداول والنتائج والبيانات
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم اليوم ناصر حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتكريم إبراهيم جمال العاصي، معلم أول بمدرسة علي مبارك الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، لقيامه بابتكار برنامج إلكترونى، يخدم كلاً من المعلم والطالب في وقت واحد، في إطار دعم ورعاية الفائقين من المعلمين والعاملين بالإدارات التعليمية لجهودهم وأعمالهم المتميزة.

ويستطيع المعلم من خلال البرنامج المتاح على كافة المنصات الاطلاع على كل المستجدات والمعلومات عن المدرسة بما في ذلك الجدول الخاص به، وبياناته الوظيفية، ويستطيع الطالب مراجعة كافة بياناته المسجلة بالمدرسة، والحصول على الجدول المدرسي الخاص بفصله، ومعرفة نتيجته في التيرم الأول والثاني.

وقد أثنى وكيل الوزارة على العمل المتميز الذي تم تقديمه بواحدة من مدارس الغربية، متمنياً أن تحذو جميع المدارس حذوه، وأن يطبق على كامل الإدارات التعليمية العشر. حضر التكريم مرفت مجاهد، مدير عام الإدارة التعليمية، ومحمد صلاح الدين عثمان، مدير المدرسة. 

من ناحية أخرى قام اليوم ناصر حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة لجنة تقدير المشروعات البحثية للصف الثالث الإعدادي، حيث تفقد حجرات التقدير والحاسب الآلي، واطمأن إلى سير العمل بشكل سليم، مؤكدا على ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح أبنائنا الطلاب، والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة، وضرورة تنفيذ تعليمات الأمن ، ورؤساء الحجرات.

وشدد حسن، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل وتخفيض عدد الأعضاء العاملين داخل الحجرات والتطهير بصفة مستمرة يوميا مع ضرورة لبس الكمامات وعدم السماح بدخول مع أى موظف بدون ارتدائها وفقاً للتعليمات.

 


اخبار عاجلة

اداره غرب طنطا التعليمية

جوجل بلاي

وكيل تعليم الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة