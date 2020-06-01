وكيل تعليم الغربية يكرم معلما لابتكاره برنامجا للجداول والنتائج والبيانات

الغربية – عادل ضرة

كرم اليوم ناصر حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتكريم إبراهيم جمال العاصي، معلم أول بمدرسة علي مبارك الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، لقيامه بابتكار برنامج إلكترونى، يخدم كلاً من المعلم والطالب في وقت واحد، في إطار دعم ورعاية الفائقين من المعلمين والعاملين بالإدارات التعليمية لجهودهم وأعمالهم المتميزة.

ويستطيع المعلم من خلال البرنامج المتاح على كافة المنصات الاطلاع على كل المستجدات والمعلومات عن المدرسة بما في ذلك الجدول الخاص به، وبياناته الوظيفية، ويستطيع الطالب مراجعة كافة بياناته المسجلة بالمدرسة، والحصول على الجدول المدرسي الخاص بفصله، ومعرفة نتيجته في التيرم الأول والثاني.

وقد أثنى وكيل الوزارة على العمل المتميز الذي تم تقديمه بواحدة من مدارس الغربية، متمنياً أن تحذو جميع المدارس حذوه، وأن يطبق على كامل الإدارات التعليمية العشر. حضر التكريم مرفت مجاهد، مدير عام الإدارة التعليمية، ومحمد صلاح الدين عثمان، مدير المدرسة.

من ناحية أخرى قام اليوم ناصر حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة لجنة تقدير المشروعات البحثية للصف الثالث الإعدادي، حيث تفقد حجرات التقدير والحاسب الآلي، واطمأن إلى سير العمل بشكل سليم، مؤكدا على ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح أبنائنا الطلاب، والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة، وضرورة تنفيذ تعليمات الأمن ، ورؤساء الحجرات.

وشدد حسن، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل وتخفيض عدد الأعضاء العاملين داخل الحجرات والتطهير بصفة مستمرة يوميا مع ضرورة لبس الكمامات وعدم السماح بدخول مع أى موظف بدون ارتدائها وفقاً للتعليمات.