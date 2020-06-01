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وكيل تعليم الغربية يتفقد لجنة تقدير المشروعات البحثية للشهادة الإعدادية

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:10 م
وكيل تعليم الغربية يتفقد لجنة تقدير المشروعات البحثية للشهادة الإعدادية وكيل تعليم الغربية يتفقد لجنة تقدير المشروعات البحثية للشهادة الإعدادية
الغربية - مصطفى عادل

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قام اليوم ناصر حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة لجنة تقدير المشروعات البحثية للصف الثالث الإعدادي، حيث تفقد حجرات التقدير والحاسب الآلي، واطمأن إلى سير العمل بشكل سليم، مؤكدا على ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح أبنائنا الطلاب، والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة، وضرورة تنفيذ تعليمات الأمن ، ورؤساء الحجرات.

وشدد حسن، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل وتخفيض عدد الأعضاء العاملين داخل الحجرات والتطهير بصفة مستمرة يوميا مع ضرورة لبس الكمامات وعدم السماح بدخول مع أى موظف بدون ارتدائها.

وصرح وكيل الوزارة ، أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية ولجان التقدير تعملان بشكل جيد، حيث يتم حاليا تقدير المشروعات البحثية وفقاً للتعليمات، وأكد أنه فور الانتهاء من المراجعة والتقدير واستخراج النتيجة، سيتم عرضها على معالي  الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لاعتمادها وإعلانها خلال الاسبوع الثانى من شهر يونيو 2020.

وقد أثنى على جميع العاملين بلجنة التقدير، وعلى الجهد المبذول، والأداء المتميز ، متمنياً أن يتم إنجاز العمل وتحقيق صالح جميع الطلاب في هذه المرحلة.

وكيل تعليم الغربية يتفقد لجنة تقدير المشروعات البحثية للشهادة الإعدادية (1)
 
وكيل تعليم الغربية يتفقد لجنة تقدير المشروعات البحثية للشهادة الإعدادية (2)
 
وكيل تعليم الغربية يتفقد لجنة تقدير المشروعات البحثية للشهادة الإعدادية (3)
 
وكيل تعليم الغربية يتفقد لجنة تقدير المشروعات البحثية للشهادة الإعدادية (4)
 
وكيل تعليم الغربية يتفقد لجنة تقدير المشروعات البحثية للشهادة الإعدادية (5)
 
وكيل تعليم الغربية يتفقد لجنة تقدير المشروعات البحثية للشهادة الإعدادية (6)
 
وكيل تعليم الغربية يتفقد لجنة تقدير المشروعات البحثية للشهادة الإعدادية (7)
 
وكيل تعليم الغربية يتفقد لجنة تقدير المشروعات البحثية للشهادة الإعدادية (8)
 
وكيل تعليم الغربية يتفقد لجنة تقدير المشروعات البحثية للشهادة الإعدادية (9)
 
وكيل تعليم الغربية يتفقد لجنة تقدير المشروعات البحثية للشهادة الإعدادية (10)
 
وكيل تعليم الغربية يتفقد لجنة تقدير المشروعات البحثية للشهادة الإعدادية (11)
 
وكيل تعليم الغربية يتفقد لجنة تقدير المشروعات البحثية للشهادة الإعدادية (12)
 

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