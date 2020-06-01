"وقل رب ارحمهما".. مواطن يحمل والدته المصابة بكورونا داخل مستشفى قها

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مستشفي قها المركزي المخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حمل مواطن لوالدته التي أصيبت بفيروس كورونا، ومرافقته لها داخل سيارة الإسعاف إلي أن دخلت المستشفي وأصر على حملها بدلا من المسعفين ولم يخشي الإصابة بالمرض وانتقاله إليه.

وأصر "جابرع" نجل السيدة المصابة، أن يحمل والدته المصابة بدلا من المسعفين وحملها رغم عدم ارتدائه أي واقيات، سوي الماسك الجراحي فقط، ولم يخشي من العدوي وظل يبكي بجوار والدته، إلي أن أخرجه الأمن بصعوبة، لبدء إجراءات الحجر الصحي لوللدته البالغة من العمر 56 عاما.

وفي هذا السياق قال رضا عرفات رئيس قسم الصيانة بالمستشفى، إن المريضة تدعي "ع عبد الحميد" 56 عاما، وأصر نجلها على حملها، وظل يبكي عندما أخرجه رجال الأمن بالمستشفي لرغبته في الإقامة معها داخل غرفة العزل، ولكن تم تهدئته والتأكيد على أن الجميع يتم تقديم خدمة عاليه له، وأن والدته هي أم لجميع افراد الطاقم الطبي، وستنال الرعاية اللازمة حتى شفائها في القريب العاجل.

فيما أعلنت مستشفى قها المركزى للحجر الصحى لمرض فيروس كورونا، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خروج 6 حالات شفاء وتعافي من فيروس كورونا من مستشفى قها للحجر الصحي، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 244 متعافيا.

وقال الدكتور أحمد سعد خيامى رئيس الفريق الطبى الخامس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 244 شخصا، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.



المواطن يحمل والدته قبل دخولها الحجر الصحي بقها 2