وفيات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ374 ألفا والإصابات 6.2 مليون

تجاوزت أعداد ضحايا فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ374 ألف حالة، مسجلة بحسب "وورلد ميتر" المعنى برصد وتتبع إصابات كورونا، اليوم الاثنين، 374.383 حالة، بينما سجلت عدد الإصابات 6.292.169 حالة، بينما تعافى 2.862.777 حالة.

وأمس، أعلنت منظمة الصحة العالمية فى تقرير لها أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم اقتربت من 6 ملايين حالة إصابة (5 ملايين و934 ألفا و936 حالة) فى الوقت الذى بلغ فيه عدد حالات الوفاة 367 ألفا و166 حالة.

وأوضحت المنظمة - فى تقرير وزعته فى جنيف - أن عدد الحالات بلغ فى أفريقيا 100 ألف و610 حالات بينما بلغ فى الأمريكتين 2 مليون و743 ألفا و793 حالة وبلغت الوفيات 157 ألفا و702 حالة، أما فى منطقة شرق المتوسط فبلغ عدد حالات الإصابة نحو 505 آلاف حالة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الحالات فى أوروبا بلغ 2 مليون و142 ألفا و547 حالة فى الوقت الذى بلغ فيه عدد حالات الإصابة فى منطقة جنوب شرق أسيا 260 ألفا، والوفيات 7431 حالة، وفى جنوب الباسفيكى 181 ألف حالة و665 حالة والوفيات 7028 حالة.