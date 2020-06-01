وصول طائرة مساعدات طبية مقدمة من مصر لجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا

كتب زكى القاضى

استمراراً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من طراز "إليوشن " من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية زامبيا لمساعدتهما فى التغلب على فيروس كورونا .

كان فى استقبال طائرة المساعدات السفير المصرى بالكونغو ، والسيد ريموند تشديا باتى نائب وزير الخارجية الكونغولى وعدد من المسئولين من جمهورية الكونغو الذين أعربوا عن إمتنانهم لدعم مصر الدائم للكونغو لتجاوز أزمة " كورونا " ، وأشادوا بقوة العلاقات التى تربط بين البلدين فى مختلف المجالات .

وعلى الجانب الآخر كان فى إستقبال طائرة المساعدات المتجة إلى زامبيا السفير المصرى والسيدة إينونيا وينا نائب رئيس جمهورية زامبيا وعدد من المسئولين من الجانب الزامبى الذين أعربوا عن بالغ شكرهم الدائم لمصر قيادة وشعباً على وقوفهم بجوار الشعب الزامبى لتجاوز أزمة كورونا.

تأتى تلك المساعدات فى إطار جهود مصر الهادفة لمساعدة الدول الأفريقية الشقيقة على تجاوز أزمة كورونا والحد من تداعياتها على شعوب القارة