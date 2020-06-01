وسط تصاعد الخطاب بين أثينا وأنقرة.. اليونان تبعث برسالة احتجاج إلى تركيا

كتبت: هناء أبو العز

بعث وزير الخارجية نيكوس دندياس برسالة احتجاج إلى تركيا مرة أخرى، وسط تصاعد الخطاب بين أثينا وأنقرة.

وقال وزير الخارجية اليوناني: اليونان مستعدة لأي احتمال وتستجيب للتحديات بثقة، على الرغم من أنه أعرب عن تفضيله للمصالحة والتعاون، مشيرًا إلى أن اليونان ستكون دائما منفتحة على التفاهم والتعاون البناء مع تركيا، كما هو الحال مع أي دولة أخرى، شريطة أن يتبنى محاوروها بالطبع قواعد القانون الدولي ومبادئ علاقات حسن الجوار.

وقال في مقابلة مع Real News: أننا نبقي قنوات الاتصال مع تركيا مفتوحة ، كما يجب على أي دولة مسالمة أن تفعل ذلك، ويجب أن يكون هناك تعاطف وخط وطني".

وفي الوقت نفسه، أرسل دندياس رسالة إلى المناطق الداخلية من البلاد، داعياً إلى تشكيل خط وطني واحد، ولا يمكن ولا يجب أن تكون السياسة الخارجية موضوع استغلال حزبي، قائلًا:منذ أن توليت منصب وزير الخارجية ، كنت حريصًا دائمًا على إبلاغ الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق وتشكيل خط وطني يخدم المصلحة الوطنية.

وسُئل الوزير عن مخاطر تدفقات الهجرة الجديدة، كما حدث في آواخر شهر فبراير في إفروس، مؤكداً أن "الحكومة والخدمات ذات الصلة قد تم إعدادها بشكل صحيح لمنع ظاهرة الماضي وأنها مستعدة لأداء تدفقات جديدة.

كما أشارت أنقرة بشكل خاص إلى إمكانية الحفر في جنوب كريت ، في سياق المذكرة التركية البوليفية ، التي تعتبرها أثينا "غير قانونية".

وقال دندياس "سياسة المدافع التركية، التي اختارت أن تعد بها ، لن تسفر عن النتائج التي تريدها".

وعززت وزارة الخارجية الترسانة الدبلوماسية للبلاد بدعم من الاتحاد الأوروبي في المقام الأول ، فضلا عن عدد من الدول الصديقة ، سواء على المستوى الثنائي أو على أساس ثلاثي ومتعدد الأطراف."

وأخيرًا ، أشار بشكل خاص إلى السياج ، الذي هو قيد الإنشاء في الجزء الجنوبي من إفروس. وهو يعلم أن استكمال مثل هذا البناء سيمنعه من اتخاذ إجراءات كما حدث في الماضي القريب ، والذي ألمح إليه حتى من خلال التصريحات الرسمية التي سيكررها ".

وأضاف أن السور "قضية تتطور مع تطور أراضينا وأمن وحماية سيادتنا الوطنية".