وزير النقل يعتمد 400 مليون جنيه لإزدواج المرحلة الأولى للطريق الصحراوى

أسوان - عبد الله صلاح

وجه اللواء أشرف عطية ، محافظ أسوان ، الشكر لوزير النقل ، على إعتماده 400 مليون جنيه ، لتنفيذ المرحلة الأولى لإذدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، بطول 51 كم ذهاباً وإياباً .

وذلك بداية من كمين غرب أسوان ، وحتى ربطه بالإذدواج الحالى أمام مشروع الطاقة الشمسية ، ثم إستكمال الاذدواج حتى محافظة الأقصر ، والذى كان يعد بمثابة حلم طال إنتظاره ليتحقق فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بإقامة شبكة عملاقة من الطرق السريعة والمتطورة لتستوعب حركة النقل سياحياً وتجارياً وخدمياً .

وأشار المحافظ فى بيان صحفى له ، إلى أن إزدواج الطريق الصحراوى الغربى ، سيساهم بشكل مباشر فى الحد من الحوادث المرورية ، وذلك لحماية الأرواح وحفاظاً على سلامة المواطنين من أى أضرار وأخطار مستقبلية ، علاوة على أنه سيكون الشريان الرئيسى نحو الأسواق الأفريقية ضمن طريق الإسكندرية / كيب تاون الدولى ، بإعتبار أسوان جسر التواصل التجارى والإقتصادى والسياحى بين مصر والقارة السمراء .