اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير النقل يستهل جولته فى أسوان بتفقد محور بديل الخزان

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:39 م
وزير النقل يستهل جولته فى أسوان بتفقد محور بديل الخزان جولة وزير النقل فى أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الاثنين، محافظة أسوان، واستهل جولته بتفقد مشروع إنشاء محور بديل لكوبرى خزان أسوان، يرافقه الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان وعددا من القيادات بالوزارة.
 
وتابع الوزير أعمال تنفيذ الأساسات والأعمدة الخاصة بالكباري والطرق  الخاصة بالمحور الذي يبلغ تكلفته 2 مليار جنيه ويبلغ طوله 4.5 كم وعرضه 30 مترا بواقع 3 حارات في كل اتجاه، ويتكون من عدد (4) كباري رئيسية (كوبرى على النيل- كوبرى على مفيض السد العالي- كوبرى الطريق الزراعي الغربي - كوبرى الزراعي الشرقي (الكورنيش) بالإضافة إلى الأعمال الصناعية برابخ (مواسير – أنفاق).
 
وأشار إلى أن هذا المحور سيساهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره، لافتا إلى أن المحور سيربط بين الطريــق الواصــل لطريـق أسوان - برانيـس حتى الطريق الصحــــراوي الغربي (القاهرة – أسوان) عابرا نهـــــر النيــل والطريـق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) والربط على طريق أسـوان / أبو سمبل، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ كافة الأعمال خلال عامين.
 
جولة وزير النقل فى أسوان (1)
جولة وزير النقل فى أسوان (1)

جولة وزير النقل فى أسوان (2)
جولة وزير النقل فى أسوان (2)

جولة وزير النقل فى أسوان (3)
جولة وزير النقل فى أسوان (3)

جولة وزير النقل فى أسوان (4)
جولة وزير النقل فى أسوان (4)

جولة وزير النقل فى أسوان (5)
جولة وزير النقل فى أسوان (5)

 


وزير النقل

محور بديل خزان اسوان

اسوان

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

لديه 15 حنجرة لعظماء قراءة القرآن.. شاب مصرى أبهر العالم بسورة واحدة

لديه 15 حنجرة لعظماء قراءة القرآن.. شاب مصرى أبهر العالم بسورة واحدة

صور..الداخلية تلاحق غير الملتزمين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات

صور..الداخلية تلاحق غير الملتزمين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات

مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو)

مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو)

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة