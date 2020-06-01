وزير النقل يستهل جولته فى أسوان بتفقد محور بديل الخزان

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الاثنين، محافظة أسوان، واستهل جولته بتفقد مشروع إنشاء محور بديل لكوبرى خزان أسوان، يرافقه الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان وعددا من القيادات بالوزارة.

وتابع الوزير أعمال تنفيذ الأساسات والأعمدة الخاصة بالكباري والطرق الخاصة بالمحور الذي يبلغ تكلفته 2 مليار جنيه ويبلغ طوله 4.5 كم وعرضه 30 مترا بواقع 3 حارات في كل اتجاه، ويتكون من عدد (4) كباري رئيسية (كوبرى على النيل- كوبرى على مفيض السد العالي- كوبرى الطريق الزراعي الغربي - كوبرى الزراعي الشرقي (الكورنيش) بالإضافة إلى الأعمال الصناعية برابخ (مواسير – أنفاق).

وأشار إلى أن هذا المحور سيساهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره، لافتا إلى أن المحور سيربط بين الطريــق الواصــل لطريـق أسوان - برانيـس حتى الطريق الصحــــراوي الغربي (القاهرة – أسوان) عابرا نهـــــر النيــل والطريـق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) والربط على طريق أسـوان / أبو سمبل، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ كافة الأعمال خلال عامين.