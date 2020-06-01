وزير النقل ومحافظ قنا يتفقدان محور الشهيد الرائد باسم فكرى.. صور

قنا وائل محمد

تفقد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل واللواء اشرف الداودى محافظ قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ محور الشهيد الرائد باسم فكرى الذى يربط بين مدينتى قوص ونقادة وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع وذلك بحضور مسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركات المنفذة للأعمال وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية .

بدأ وزير النقل ومحافظ قنا جولتهما بتفقد كوبرى الطريق الصحراوى الشرقى والذى تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100% ، ثم تابعا جولتهما بتفقد الأعمال الإنشائية بكوبرى ترعة الكلابية الذى يربط المحور بطريق مصر أسوان الزراعى الشرقى وهو أحد القطاعات الرئيسية بمحور الشهيد الرائد باسم فكرى ، واستمعا إلى شرح مفصل عن معدلات تنفيذ هذا القطاع التى بلغت حوالى 84.6% ، كما استمعا لشرح كامل عن كافة قطاعات المحور والأعمال المنفذة والأعمال الجارى تنفيذها .

وتابعا جولتهما بتفقد كوبرى اعلى النيل وهو القطاع الرئيسى بالمحور حيث يبلغ طوله حوالى 960 متر ، واستمعا إلى شرح من المهندس المشرف على تنفيذ هذا القطاع عن معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز الفعلى والتى بلغت حوالى 85% ، وشدد الوزير على المسئولين المتابعة الدقيقة والمستمرة لمختلف الأعمال بكافة قطاعات المحور والعمل على قدم وساق للانتهاء من المشروع فى المواعيد المحددة وبالمواصفات والمعايير الفنية العالية .

وأكد المُهندسين القائمين على تنفيذ المشروع على أن نسبة تنفيذ إجمالى الأعمال بالمحور بلغت حوالى 85%، مشيرا إلى أن المحور تبلغ تكلفته حوالى 1.5مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حارة مرورية بعرض 7.20 متر.

وأضاف أن المحور يضم 15 كوبرى بطول 2270 متر و 15 نفق بطول 460 متر منها عدد 6 كبارى رئيسية بطول 1600 متر بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوى الشرقى - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعى الشرقى - الطريق الزراعى الغربى - السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربى ) لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـترع والمصـارف حيث سيساهم المحور فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل وسيساهم فى تسهيل الحركة المرورية.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف الداودى على أن محور الشهيد الرائد باسم فكرى يمثل طفرة تنموية حقيقية على ارض المحافظة حيث سيساهم فى ربط مدن المحافظة ببعضها البعض وزيادة معدلات الامان من خلال تقليل خطورة المعديات النيلية كما سيخدم المشروعات الاستثمارية والحركة السياحية والتى توفر بدورها فرص عمل للشباب وتدفع عجلة التنمية بالمحافظة .