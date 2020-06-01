وتشير وسائل إعلام روسية إلى أن عدد العاطلين الفعلي في روسيا يقترب من 5 ملايين شخص، وأن الزيادة في العاطلين عن العمل تعود في الشهور الأخيرة إلى توقف الأعمال والأنشطة الاقتصادية بسبب تفشي الفيروس التاجي كورونا المستجد(كوفيد-19).

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا، أعلن عن تسجيل 9035 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 414 ألفا و878 حالة. 