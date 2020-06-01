موسكو (أ ش أ)

أعلن وزير العمل والحماية الاجتماعية الروسى انطون كوتياكوف أن عدد العاطلين عن العمل يرتفع فى بلاده، مشيرا إلى ارتفاع عددهم لأكثر من مليونى شخص، وقال كوتياكوف، فى تصريح اليوم الاثنين" إن عدد المواطنين المسجلين العاطلين عن العمل ينمو فعلا، حيث وصل عددهم اليوم إلى مليونين و90 ألف شخص".

وتشير وسائل إعلام روسية إلى أن عدد العاطلين الفعلي في روسيا يقترب من 5 ملايين شخص، وأن الزيادة في العاطلين عن العمل تعود في الشهور الأخيرة إلى توقف الأعمال والأنشطة الاقتصادية بسبب تفشي الفيروس التاجي كورونا المستجد(كوفيد-19). وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا، أعلن عن تسجيل 9035 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 414 ألفا و878 حالة.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الاثنين بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 إقليما روسيا، من بينها 3622 إصابة لم تظهر عليها أعراض المرض .

وأضاف أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 2297 إصابة من الإصابات الجديدة، مشيرا أيضا إلى تسجيل 728 إصابة في ضواحي العاصمة و 364 إصابة في مدينة سان بطرسبورج.

وأشار البيان إلى تسجيل 162 وفاة جديدة في عموم روسيا خلال اليوم الماضي ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4855 شخصا.، لافتا إلى تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة باليوم السابق.