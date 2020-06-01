وزير الصحة اليمنى: غير قادرون على مواجهة تفشى كورونا بسبب الانقلاب الحوثى

إيمان حنا

عبر وزير الصحة اليمني ناصر باعوم، اليوم الاثنين، عن المأساة التى يعيشها اليمن جراء الانقلاب الحوثى، موضحا أن الميلشيات دمرت أكثر من 60 % من المنشآت الطبية، مما أضعف قدرة البلاد على مواجهة الوباء العالمى "كورونا.وفق وكالة أنباء اليمن سبأ.

وأكد باعوم أهمية هذا مؤتمر المانحين الذى من المقرر عقده غدا بقيادة المملكة العربية السعودية وبالشراكة مع الأمم المتحدة، في حشد التمويل للمشاريع والبرامج الإنسانية في اليمن، داعيا لتوفير مستشفيات ميدانية وتدريب الكوادر الطبية في مواجهة الأوبئة والحميات، وتقديم أجهزة فحص "PCR" ومحاليلها وأجهزة التنفس الصناعي وألبسة الحماية والوقاية بكميات كافية تتناسب مع حجم التحديات، ضمن خطة الاستجابة الطارئة، مثمنا دور السعودية فى دعم اليمن.

وطالب باعوم المنظمات والدول المانحة كافة بالوقوف بجوار الشعب اليمنى خاصة القطاع الصحي، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة؛ لرفع قدرة القطاع وتمكينه من مواجهة التحديات الحالية.

يهدف مؤتمر المانحين لجمع نحو 2.4 مليار دولار لتوفير نفقات أكبر عملية إغاثة في العالم، وسيعقد عصر الغد بتوقيت الرياض بالتعاون مع ممثلى الأمم المتحدة وسيلقى وزير خارجية السعودية كلمة باسم المملكة ، كما سيلقى الدكتور عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكى والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة كلمة أيضا، وسيعقبه مؤتمر صحفى للرد على أسئلة الإعلاميين .