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وزير الرى يعود الى عمله بالوزارة غدا ..واليوم انتهاء فترة العزل المنزلى

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:22 ص
وزير الرى يعود الى عمله بالوزارة غدا ..واليوم انتهاء فترة العزل المنزلى وزير الرى من الحجر المنزلى
كتبت أسماء نصار

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تنتهى اليوم فترة العزل المنزلى للدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والتى بدأها عقب اصابة الدكتور أيمن محتار محافظ الدقهلية بفيروس كورونا المستجد فى 19 مايو الماضى، حيث جمعهما لقاء مشترك فى نفس يوم الاعلان عن الإصابة، وهو ما تطلب العزل والالتزام بكافة الاشتراطات الإحترازية طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.


وأعلن وزير الرى عودته إلى العمل من مكتبه فى الوزارة غدا الثلاثاء، متمنيا السلامة للجميع، والالتزام بالتباعد الاجتماعى والضوابط التى تم وضعها لعبور لتجاوز هذه الفترة بسلام .

وشدد وزير الموارد المائية والري، على ضرورة التزام قيادات الوزارة والعاملين بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وأكد عبد العاطى على ضرورة تنفيذ القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2020 الصادر الاثنين قبل الماضي بعدم السماح بتواجد العاملين سواء بديوان عام الوزارة او المباني التابعة لها، دون ارتداء الكمامات الواقية، وأيضا الزائرين وعدم التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة.



كما وجه عبد العاطى بالتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال وسائل التواصل الالكتروني المختلفة للحد من انتقالهم والتعامل المباشر معهم من اجل منع انتشار الفيروس.



من جانبه قال المهندس محمد السباعى المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى أن الوزير مارس العمل خلال الفترة الماضية من المنزل عن طريق وسائل التواصل الالكترونية المختلفة وتم متابعة كافة الاعمال التى تقوم بها الوزارة فى ظل فترة أقصى الاحتياجات والعمل على تلبية كافة الاستخدامات المائية المطلوبة .










 


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