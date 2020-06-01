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وزير الدفاع الإسرائيلى يكلف بالاستعداد العسكرى لمواجهة الفلسطينيين بالضفة الغربية

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:12 م
وزير الدفاع الإسرائيلى يكلف بالاستعداد العسكرى لمواجهة الفلسطينيين بالضفة الغربية الاحتلال
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي أن وزير الدفاع الإسرائيلي باني جانتس، كلف رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية افيف بتعجيل بالاستعدادات العسكرية لمواجهة الفلسطينيين في الضفة الغربية حال الإعلان الرسمي نهاية الشهر الجارى عن ضم الضفة الغربية.

وأوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلي يتوقع اندلاع مواجهات واشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، حال إعلان الضم

كما تطرق جانتس اليوم الاثنين في جلسة حزبه الى قضية ضم إسرائيل لأراض في الضفة الغربية، مطالبا التعامل مع السلطة الفلسطينية من خلال التفاهم والسعي من أجل السلام، يأتي تصريحه هذا بعد إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن موعد فرض السيادة الإسرائيلية بعد عدة أسابيع.

وأوضحت القناة أنه على الرغم من أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صرح أن فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية من الممكن أن يجري في شهر يوليو المقبل ، لكن تحالف حزب "يمينا" لم يعلنوا بعد عن دعمهم للخطوة.

من جانبه، صرح أنور قرقاش، وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بأن الحوار الداخلي المتواصل في إسرائيل حول قضية ضم أراضٍ من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، يجب أن يتوقف.


الضفة الغربية

إسرائيل

تل أبيب

القدس المحتلة

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