اليوم السابع
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لدعم المصريين العالقين بالخارج..

وزيرة الهجرة تشكر رجال الأعمال المشاركين فى مبادرة "خلينا سند لبعض"

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:29 م
وزيرة الهجرة تشكر رجال الأعمال المشاركين فى مبادرة "خلينا سند لبعض" السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج
كتب محمود راغب

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‎قدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر لكافة رجال الأعمال المشاركين في المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة تحت عنوان "خلينا سند لبعض"، عقب تعليق حركة الطيران في مصر وجميع دول العالم ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا، مما أسفر عن وجود عالقين مصريين بالخارج، ممن كانوا في رحلات عمل أو سياحة أو علاج وغيرها من الحالات.

‎ وثمنت وزيرة الهجرة كافة الجهود ومبادرة رجال الأعمال للمشاركة في مبادرة "خلينا سند لبعض"، بما يعكس القناعة الراسخة لدى القائمين عليها في أهمية تكاتف مؤسسات القطاع الخاص مع ما تبذله الدولة من جهود لمساعدة أبنائنا المصريين العالقين بالخارج، ويؤكد أيضًا على دورهم الوطني المهم في مختلف الأزمات التي تشهدها البلاد، في إطار المسئولية المجتمعية، ولاسيما في الأزمة الراهنة المتمثلة في فيروس "كورونا".

‎يذكر أن مبادرة "خلينا سند لبعض" أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين، عقب تلقيها العديد من الاستغاثات من المصريين العالقين في الخارج، وتهدف إلى تقديم المساعدة والمساندة للمصريين العالقين في مختلف دول العالم، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.


 



 


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