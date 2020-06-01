وقال بيان لمنظمة أوبك، أن اتفاق خفض الانتاج لمجموعة أوبك + يقضى بخفض المعروض العالمى من النفط الخام ب 9.7 مليون برميل يوميا وقد تم التوصل إليه فى اجتماعى أوبك التاسع والعاشر (غير العاديين) مع وزراء دول خارج أوبك يومى 9 و 12 أبريل الماضى على التوالي عبر تقنية الفيديو.