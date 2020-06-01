قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، إن إجمالي صادرات العراق من الخام 3.2 مليون برميل في المتوسط في مايو وأن صادرات خام العراق من كركوك عبر جيهان 114 ألف برميل في المتوسط في مايو
وأضافت وزارة النفط، أن صادرات خام العراق من موانئ الجنوب 3.1 مليون برميل في المتوسط في مايو، وأوضحت أن متوسط سعر البرميل 21.005 دولار للبرميل في مايو.
وكانت قد أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أنها تلقت من وزير المالية العراقى ووزير النفط بالوكالة الدكتور على علاوى تعهد بالتزام العراق بتنفيذ حصتها فى اتفاق خفض الإنتاج الطوعى للمنتجين فى أوبك + .
وقال بيان لمنظمة أوبك، أن اتفاق خفض الانتاج لمجموعة أوبك + يقضى بخفض المعروض العالمى من النفط الخام ب 9.7 مليون برميل يوميا وقد تم التوصل إليه فى اجتماعى أوبك التاسع والعاشر (غير العاديين) مع وزراء دول خارج أوبك يومى 9 و 12 أبريل الماضى على التوالي عبر تقنية الفيديو.
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