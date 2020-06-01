اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: أمريكا لم تشهد كل هذه الأزمات مجتمعة من قبل

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:53 ص
واشنطن بوست: أمريكا لم تشهد كل هذه الأزمات مجتمعة من قبل الاحتجاجات فى امريكا
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن أمريكا تشهد انحسارا وتراجعا خلال هذه الفترة، فالألم والدمار يخنقان آمال وأحلام الناس فى جميع أنحاء البلاد، والناس يموتون، سواء بمفردهم بسبب الفيروس المرعب أو بسبب جثو بالركبة على عنق أحدهم فى مشهد عام كامل.. المدن تحرق والشركات تدمر والانقسامات تشتعل، إلى جانب عشرات الملايين من العاطلين عن العمل، والرئيس يجعل كل شىء أسوأ.

 

وتابعت الصحيفة قائلة إن هذه هى حالة الولايات المتحدة الآن، حيث تتراجع البلاد بسبب ضربات عديدة كل منها يصل بسرعة وبقوة كاسحة، فأوجه عدم المساواة القديمة التى لم يتم معالجتها تم الكشف عنها مجددا، وسلطت بدورها الضوء على نقاط الضعف الحقيقية فى البلاد. فما كان تحت السطح مباشرة، معروفا لكن بالكاد ما يتم الاعتراف به ونادرا ما تمت معالجته بجدية، أصبح من المستحيل الآن تجاهله.

 

فقد عانت أمريكا من موجة من المدن المحترقة فى أعقاب عملية قتل عنصرية عام 1968، وتضررت أمريكا من وباء فى عام 1918 قتل أكثر مما قتل وباء كورونا. وتعرضت أمريكا للكساد العظيم فى الثلاثينيات، وشهت ركودا كبيرا قبل أكثر من 10 سنوات. ومع ذلك، لم تشهد أمريكا قط كل هذا النوع من الاضطرابات مجتمعة فى نفس اللحظة، وهو أكثر مما يتحمله النظام، ويثير حزن الناس على البلاد.

 

وتتابع الصحيفة قائلة إن وفاة جورج فلويد الشنيعة على يد الشرطة أثارت غضبا فوريا وحد تقريبا كل الجماعات العرقية والإيديولوجية فى البلاد، وكان صرخة جماعة من الغضب ومطالب بتغير ما أصبح شائعا وهو قتل السود غير المسلحين على يد سلطات تنفيذ القانون.

 

هذه الوحدة التى نجمت عن موت فلويد، بدأت تتلاشى. فما بدأ كاحتجاجات سلمية على مقتل رجل اسود بشكل غير معقول تحول سريعا إلى العنف والنخب مع إحراق سيارات الشرطة ومحلات التجارية.

 

وخلال كل هذا أثار ترامب الانقسام بتغريداته عن النهب وإطلاق النار والكلاب المتوحشة، وهاجم القادة الديمقراطيين بينما تحترق مجتمعاتهم، وتأرجح بدلا من أن يقود.


دونالد ترامب

احتجاجات امريكا

كورونا فى امريكا

الاضطرابات فى امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

صور..أول يوم عمل لمحافظ الدقهلية بعد التعافى من كورونا..يصل مكتبه 7 صباحا ويمنع الاحتفالات بالديوان العام..ويوجه رسالة شكر للجيش الأبيض..ويشارك باجتماع مجلس المحافظين.. ويطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

صور..أول يوم عمل لمحافظ الدقهلية بعد التعافى من كورونا..يصل مكتبه 7 صباحا ويمنع الاحتفالات بالديوان العام..ويوجه رسالة شكر للجيش الأبيض..ويشارك باجتماع مجلس المحافظين.. ويطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

سى إن إن: انقسام خطير بين مستشارى ترامب حول التعامل مع الاحتجاجات

سى إن إن: انقسام خطير بين مستشارى ترامب حول التعامل مع الاحتجاجات

تعليم الوادى الجديد يعلن شروط ومواعيد قبول رياض الأطفال وسنة أولى ابتدائى

تعليم الوادى الجديد يعلن شروط ومواعيد قبول رياض الأطفال وسنة أولى ابتدائى

الأرصاد:الارتفاع بدرجات الحرارة اليوم فقط ولن يستمر للأربعاء لزوال منخفض جوى

الأرصاد:الارتفاع بدرجات الحرارة اليوم فقط ولن يستمر للأربعاء لزوال منخفض جوى

الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل

الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل

صور.. محافظ الدقهلية فى أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا: شكرا أطباء مصر

صور.. محافظ الدقهلية فى أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا: شكرا أطباء مصر

رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

محافظ الدقهلية يعود للعمل بعد شفائه من كورونا ويتعهد بخدمة المواطنين

محافظ الدقهلية يعود للعمل بعد شفائه من كورونا ويتعهد بخدمة المواطنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة