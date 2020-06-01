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نيابة شبرا الخيمة تصرح بدفن جثة شاب توفى بطلق نارى

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:57 م
نيابة شبرا الخيمة تصرح بدفن جثة شاب توفى بطلق نارى جثه - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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صرح زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة عمرو عوض رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بدفن جثة شاب توفى إثر طلق نارى بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، عقب انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، كما أمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى والشهود.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة طالب يبلغ من العمر 13 عاما، إثر إصابته بطلق نارى بالرقبة.

وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وبالفحص والتحرى بمعرفة المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، تاجر قام بإطلاق عيار نارى أثناء الاحتفال بتنجيد فرش عروسة، وأثناء إطلاق عيار نارى تصادف مرور المجنى عليه، فاستقرت الطلقة برقبته وأودت بحياته.

وتم نقل المجنى عليه إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، وضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، والتخفظ على السلاح النارى المستخدم بالواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وصرح زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة عمرو عوض رئيس النيابة وبإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بدفن جثة الشاب عقب انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.


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