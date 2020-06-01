نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مخطط مسافات التباعد بين المصلين داخل المساجد المقترح فور عودة فتح المساجد.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الإثنين، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمناقشة إتمام جميع أعمال صيانة وفرش المساجد بمحافظة جنوب سيناء استعدادًا لعودة العمل بالمساجد وفق ما ينتهي إليه قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن محافظة جنوب سيناء أسهمت بنحو أربعة ملايين جنيه في عمارة وصيانة وفرش المساجد بالمحافظة، إضافة إلى تخصيص 30 مليون جنيه مناصفة بين المحافظة والوزارة لإنشاء مسجد التجلي (الوادي المقدس) بسانت كاترين ، لما لهذه المنطقة من مكانة روحية وتاريخية عظيمة.

وخلال الاجتماع اطلع محافظ جنوب سيناء على ضوابط العودة إلى المساجد ، والتي تشمل الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي والتباعد بين الصفوف ، وعدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات والاقتصار على أداء الشعائر وفق الموعد الذي تحدده لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، وتجهيز مسافات التباعد بجميع مساجد محافظة جنوب سيناء.

كما اطلع المحافظ على منتجات المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف في مواجهة فيروس كورونا والتي تشمل قناع الوجه الواقي ، وقد اشترت المحافظة 100 قناع وجه واقي للعاملين بها، والكمامة القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه ، وقد اشترت المحافظة أول 1000 كمامة منها، بالإضافة إلى حاجز المكتب الواقى، الذي تقوم المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بإنتاجه خلال أيام، وقد حجزت المحافظة أول 10 حواجز مكتب واقيه من بواكير إنتاجه للعاملين بمحافظة جنوب سيناء .