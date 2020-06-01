اليوم السابع
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نقابة المعلمين توجه الفرعيات بتوفير مستلزمات الوقاية من كورونا لأعضائها

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:00 ص
نقابة المعلمين توجه الفرعيات بتوفير مستلزمات الوقاية من كورونا لأعضائها خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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وجه خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية بالمحافظات، بتوفير مستلزمات النظافة مثل الصابون والمناديل الورقية، والتطهير المستمر للأسطح والمكاتب والأرضيات بالمنظفات إلى جانب المحافظة على التهوية الطبيعية للمكان، وطالب بتطبيق هذه الشروط داخل المدارس والإدارات التعليمية.
 
وأشار الزناتى إلى ضرورة اتباع جميع المعلمين الاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، من ارتداء الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعى خلال نشاطهم اليومى، خاصة مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، والدبلومات الفنية وأعمال كثيرة فى الكنترولات، وأعمال المراقبين داخل لجان الامتحانات.
 
وأكد خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، استمرار تلقى النقابة من خلال خدمة واتس أب على رقم" 01551719502 " لشكاوى معلمى المدارس الخاصة، بعد أن تزايدت حالات استغناء بعض أصحاب هذه المدارس عن عدد من معلميها، أو منحهم إجازات إجبارية حتى شهر سبتمبر المقبل بدون أجر.
 
وكان قد أكد نقيب المعلمين، أن مرحلة التعايش مع فيروس كورونا تتطلب تكاتف جميع المواطنين والوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية في مصر، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم الالتزام بالتعليمات، مشيرا إلى أنه وجه.
 
وأشار إلى ضرورة توفير معايير إلزامية للتباعد الاجتماعى في المؤسسات، خاصة وسائل المواصلات، والتركيز على حث المواطنين لاستخدام الخدمات الإلكترونية، لتجنب الازدحام وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الالكتروني إلى جانب إجراءات ملزمة في حال إعادة فتح المنشآت، في مقدمتها الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين عليها، مؤكدا أن اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضرورة للتعايش مع وجود فيروس كورونا المستجد، خاصة أن العديد من دول العالم بدأت تستعيد أنشطتها ودوران عجلة الإنتاج بها، خلال الفترة الحالية.
 
وأوضح أن ما أعلنته الحكومة من وضع إجراءات وشروط صحية صارمة لاستعادة الأنشطة والخدمات ضمن خطتها للتعايش مع كورونا، هى خطوة إيجابية على طريق المواجهة الفعالة.

نقيب المعلمين

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