اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة المرشدين السياحيين تُلزم أعضائها ارتداء الكمامة أثناء التواجد بمقراتها

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:01 م
نقابة المرشدين السياحيين تُلزم أعضائها ارتداء الكمامة أثناء التواجد بمقراتها ناصر الشامي الأمين العام بالنقابة العامة للمرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن ناصر الشامى، الأمين العام بالنقابة العامة للمرشدين السياحيين، أن مقر النقابة العامة يستأنف العمل به بدءا من اليوم الأحد، بعد انتهاء إجازة العيد، ويستمر فى العمل خلال أيام من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع.
 
وطالب الشامى، كافة المُرشدين السياحيين، عند زيارة النقابة للحصول على أى من خدماتها الإلتزام بارتداء الكمامة، والمحافظة على مسافات التباعد حفاظا على سلامتهم والعاملين بالنقابة، والتزاما بالاجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة للحماية من فيروس كورونا.
 
كان قد خاطب حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشكوى تضمنت مذكرة توضيحيه خاصة بكافة الإجراءات التى قامت بها نقابة المرشدين السياحيين، وفق الأطر القانونية والدستورية، للتوضيح لرئيس الوزراء ضرورة صرف بدل بطالة للمرشدين السياحيين، بشكل عاجل لما يعانيه المرشدين بسبب انقطاع الدخل بشكل تام منذ توقف العمل بالسياحة، مع بداية أزمة فيروس كورونا.
 
وجاء بالشكوى، أن السياحة مرت بعدة أزمات متكررة منذ عام 2011، وصولا الأزمة الأخيرة "كوفيد 19"، التى أدت إلى توقف السياحة تماما فقد تعرض المرشدين السياحيين لظلم كبير قد يؤدى إلى القضاء على ما بقى من خبرات متميزة فى هذه المهنة، ويؤدى إلى تضرر أكثر من 10 آلاف أسرة مصرية، ولفتت إلى أنه فى الوقت الذى يبذل فيه رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الكثير من الجهود للحفاظ الأسر وكافة الخبرات فى مختلف المجالات، ودعم كافة القطاعات المتضررة، وجدت النقابة أن تصريحات وزير السياحة واجتماعاته تخلوا تماما من المرشدين السياحيين ومطالبهم، ولم يتم دعوة نقيب المرشدين السياحيين لاى اجتماع بهذا الخصوص، رغم اجتماعه بجميع ممثلى القطاع السياحى إلا نقابة المرشدين السياحيين.
 

المرشدين السياحيين

نقابة المرشدين السياحيين

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة المرشدين السياحيين تخاطب مجلس الوزراء لصرف بدل بطالة لـ10 آلاف مرشد

الخميس، 14 مايو 2020 08:44 م

نقابة المرشدين السياحيين: اشتراك 1000 عضو بمشروع العلاج شرط تفعيله

الأحد، 26 أبريل 2020 03:00 ص

للمرة الثالثة.. نقابة المرشدين السياحيين تقرر مد الاشتراك فى مشروع العلاج

الأربعاء، 22 أبريل 2020 05:00 ص

الثلاثاء.. آخر أيام الاشتراك بمشروع العلاج لنقابة المرشدين السياحيين

الأحد، 19 أبريل 2020 04:00 ص

نقابة المرشدين السياحيين تطالب بدعم أعضائها بعد توقف دخولهم بسبب كورونا

الأربعاء، 15 أبريل 2020 08:07 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسيما.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

رسيما.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو)

مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو)

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

فيديو ..أول يوم عمل لمحافظ الدقهلية بعد التعافى من كورونا..يصل مكتبه 7 صباحا ويمنع الاحتفالات بالديوان العام..ويوجه رسالة شكر للجيش الأبيض..ويشارك باجتماع مجلس المحافظين.. ويطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

فيديو ..أول يوم عمل لمحافظ الدقهلية بعد التعافى من كورونا..يصل مكتبه 7 صباحا ويمنع الاحتفالات بالديوان العام..ويوجه رسالة شكر للجيش الأبيض..ويشارك باجتماع مجلس المحافظين.. ويطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

سى إن إن: انقسام خطير بين مستشارى ترامب حول التعامل مع الاحتجاجات

سى إن إن: انقسام خطير بين مستشارى ترامب حول التعامل مع الاحتجاجات

تعليم الوادى الجديد يعلن شروط ومواعيد قبول رياض الأطفال وسنة أولى ابتدائى

تعليم الوادى الجديد يعلن شروط ومواعيد قبول رياض الأطفال وسنة أولى ابتدائى

الأرصاد:الارتفاع بدرجات الحرارة اليوم فقط ولن يستمر للأربعاء لزوال منخفض جوى

الأرصاد:الارتفاع بدرجات الحرارة اليوم فقط ولن يستمر للأربعاء لزوال منخفض جوى

الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل

الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة