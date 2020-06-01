نقابة المرشدين السياحيين تُلزم أعضائها ارتداء الكمامة أثناء التواجد بمقراتها

كتبت آية دعبس

أعلن ناصر الشامى، الأمين العام بالنقابة العامة للمرشدين السياحيين، أن مقر النقابة العامة يستأنف العمل به بدءا من اليوم الأحد، بعد انتهاء إجازة العيد، ويستمر فى العمل خلال أيام من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع.

وطالب الشامى، كافة المُرشدين السياحيين، عند زيارة النقابة للحصول على أى من خدماتها الإلتزام بارتداء الكمامة، والمحافظة على مسافات التباعد حفاظا على سلامتهم والعاملين بالنقابة، والتزاما بالاجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة للحماية من فيروس كورونا.

كان قد خاطب حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشكوى تضمنت مذكرة توضيحيه خاصة بكافة الإجراءات التى قامت بها نقابة المرشدين السياحيين، وفق الأطر القانونية والدستورية، للتوضيح لرئيس الوزراء ضرورة صرف بدل بطالة للمرشدين السياحيين، بشكل عاجل لما يعانيه المرشدين بسبب انقطاع الدخل بشكل تام منذ توقف العمل بالسياحة، مع بداية أزمة فيروس كورونا.

وجاء بالشكوى، أن السياحة مرت بعدة أزمات متكررة منذ عام 2011، وصولا الأزمة الأخيرة "كوفيد 19"، التى أدت إلى توقف السياحة تماما فقد تعرض المرشدين السياحيين لظلم كبير قد يؤدى إلى القضاء على ما بقى من خبرات متميزة فى هذه المهنة، ويؤدى إلى تضرر أكثر من 10 آلاف أسرة مصرية، ولفتت إلى أنه فى الوقت الذى يبذل فيه رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الكثير من الجهود للحفاظ الأسر وكافة الخبرات فى مختلف المجالات، ودعم كافة القطاعات المتضررة، وجدت النقابة أن تصريحات وزير السياحة واجتماعاته تخلوا تماما من المرشدين السياحيين ومطالبهم، ولم يتم دعوة نقيب المرشدين السياحيين لاى اجتماع بهذا الخصوص، رغم اجتماعه بجميع ممثلى القطاع السياحى إلا نقابة المرشدين السياحيين.