اليوم السابع
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نقابة البيطريين تقرر تأجيل انتخابات التجديد النصفى إلى 17 يوليو المقبل

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:38 ص
نقابة البيطريين تقرر تأجيل انتخابات التجديد النصفى إلى 17 يوليو المقبل الدكتور البدرى ضيف وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين 2020، برئاسة الدكتور البدرى ضيف وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، تأجيل إجراء عمليات التصويت بالانتخابات حتى 17 يوليو 2020، حرصا من مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين علي صحة وسلامة الأطباء البيطريين، ومن منطلق المسئولية الاجتماعية والمهنية، نظرا لتفشي فيروس كورونا (19-covid) في الأيام الأخيرة و تزايد أعداد الاصابات.
 
كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن إجراء انتخابات التجديد النصفى، على مقعد النقيب العام، والتجديد النصفى للنقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، عدا فرعيات "القاهرة، الجيزة، قنا"، وذلك يوم الجمعة 12 يونيو 2020، من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الخامسة مساء، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى، والمقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائى كامل.
  
وأشار وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى أنه بناءا على ذلك ستتحمل هيئة المكتب برئاسة النقيب العام، المسئولية فى هذه الفترة لاستمرارها فى خدمة الأعضاء وتلبية أمورهم النقابية، بالتزامن مع الاستعداد لاجراء الانتخابات، بعد مخاطبة النيابة الإدارية له، لتنظيم جدول إشرافهم على إجراءات الانتخابات.
 
من ناحية أخرى، أعلن الدكتور السيد عبيد، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، عن تأجيل العودة للعمل بالنقابة بعد إجازة عيد الفطر، لمدة أسبوع، نظرا لظهور أكثر من إصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، بجاردن سيتى، على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد 7 يونيو 2020.
 
وأوضح عبيد، فى بيان، أن الأعضاء الراغبين فى سداد الاشتراكات للنقابة، والحصول على الخدمات النقابية، والاشتراك بمشروع العلاج يمكنهم الحصول على الخدمة من خلال خدمة "فورى"، ومن خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للنقابة.
 

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