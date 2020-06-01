اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 10:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق منزلين فى مصر القديمة

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:14 ص
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق منزلين فى مصر القديمة حريق شقة - أرشيفية
كتب ــ سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بندب الآدلة الجنائية لمعاينة حريق شب فى منزلين بمنطقة عين الصيرة بمصر القديمة، وإعداد تقرير لمعرفة أسباب الحريق. حيث كان قد نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، فى عملية إخماد الحريق، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة ، بلاغا بنشوب حريق منزلين فى مصر القديمة، وانتقلت 7 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون. وتوضح الإدارة، أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى تلف فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.


عين الصيرة

سيارات الاطفاء

القاهرةؤ اخبار الحوادث

مصر القديمة

حريق شقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس التنفيذى لCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100 خدمة تقدم من المنزل

الرئيس التنفيذى لCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100 خدمة تقدم من المنزل

صور.. محافظ الدقهلية فى أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا: شكرا أطباء مصر

صور.. محافظ الدقهلية فى أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا: شكرا أطباء مصر

رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

محافظ الدقهلية يعود للعمل بعد شفائه من كورونا ويتعهد بخدمة المواطنين

محافظ الدقهلية يعود للعمل بعد شفائه من كورونا ويتعهد بخدمة المواطنين

ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء اليوم .. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء اليوم .. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع .. وعيار 21 يسجل 767 جنيها

ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع .. وعيار 21 يسجل 767 جنيها

البابا تواضروس يترأس قداس عيد دخول المسيح مصر دون حضور جماهيرى

البابا تواضروس يترأس قداس عيد دخول المسيح مصر دون حضور جماهيرى

نيويورك تايمز: مخاوف من موجة ثانية من كورونا بسبب احتجاجات أمريكا

نيويورك تايمز: مخاوف من موجة ثانية من كورونا بسبب احتجاجات أمريكا

"التضامن" تبدأ اليوم صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلى

"التضامن" تبدأ اليوم صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلى

الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يسمح للمواطن مراجعة صور العداد لمدة 3 أشهر

الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يسمح للمواطن مراجعة صور العداد لمدة 3 أشهر

الحكومة: 450 ألف أسرة مشمولة بمظلة التأمين الصحى الشامل بالعام الجديد

الحكومة: 450 ألف أسرة مشمولة بمظلة التأمين الصحى الشامل بالعام الجديد

بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية بـ11 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية بـ11 محافظة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة