نائب محافظ قنا يطمئن على مستوى الخدمات الطبية بـالوحدات الصحية

قنا- وائل محمد

أجرى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا جولة تفقدية لعدد 3 وحدات صحية بمدينة قنا للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وانتظام حضور الأطباء والممرضين بتلك الوحدات ، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالوحدات الصحية التي تعمل بنظام الـ24 ساعة .

استهل الدكتور حازم عمر جولته بزيارة وحدة أولاد عمرو الصحية وتابع بها سير العمل ومدى توافر المستلزمات الطبية الوقائية والأدوية والأمصال كما تفقد نائب المحافظ الوحدات الصحية بمنطقة سيدى عبدالرحيم ومدينة العمال واطمئن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وأكد نائب المحافظ ان الهدف من الجولات الدورية للوحدات الصحية والمستشفيات هو التأكد من حصول المواطنين على كافة الخدمات الطبية بالشكل الذى ينال رضاهم وكذلك الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية لحماية أعضاء الفرق الطبية بكافة الوحدات والمراكز الطبية المختلفة والتأكيد على أهمية الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

ناحية أخرى وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من اهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.



وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه .



ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .



كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع.



مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

