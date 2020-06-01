نائب محافظ قنا يتابع انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمستشفى قفط

وتفقد نائب المحافظ عدد من أقسام المستشفى منها قسم الإستقبال وقسم العزل وقسم الغسيل الكلوى وأطمئن من الأطباء على توافر كافة المستلزمات الوقائية اللازمة لهم لافتا الى انه تم تخصيص 16 سرير بالمستشفى لعزل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد مقدما الشكر والتحية للفرق الطبية والإدارية داخل المستشفى، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للفريق الطبي بالمستشفي ووجه نائب المحافظ بتذليل كافة العقبات التى تواجه العاملين بالمستشفى .
وأكد الدكتور حازم عمر أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة بكل طاقتها للعمل على توفير كافة الإحتياجات اللازمة لكافة المستشفيات بالمحافظة مع إجراء متابعات ميدانية للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد .
نائب محافظ قنا يتابع إنتظام سير العمل (1)
نائب محافظ قنا يتابع إنتظام سير العمل (2)
نائب محافظ قنا يتابع إنتظام سير العمل (3)
نائب محافظ قنا يتابع إنتظام سير العمل (4)
نائب محافظ قنا يتابع إنتظام سير العمل (5)
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