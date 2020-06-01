نائب محافظ قنا يتابع انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمستشفى قفط

قنا - وائل محمد

أجرى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، زيارة ميدانية لمستشفى قفط التعليمى لمتابعة إنتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفى وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة إحتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية ، وأوضح الدكتور حازم عمر، أنه تم إختيار المستشفى ضمن المستشفيات المخصصة لإستقبال وعزل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى جانب إستمرارها فى تقديم خدمات الغسيل الكلوى وخدمة الإستقبال والطوارئ للأمراض الأخرى مشيرا إلى أنه تم تخصيص مسارين منفصلين للمرضى المترددين على المستشفى الأول للاستقبال والطوارئ ومرضى الغسيل الكلوى والثانى لحالات الإشتباه بفيروس كورونا وذلك بهدف المواطنين والحد من انتشار العدوى بينهم .



وتفقد نائب المحافظ عدد من أقسام المستشفى منها قسم الإستقبال وقسم العزل وقسم الغسيل الكلوى وأطمئن من الأطباء على توافر كافة المستلزمات الوقائية اللازمة لهم لافتا الى انه تم تخصيص 16 سرير بالمستشفى لعزل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد مقدما الشكر والتحية للفرق الطبية والإدارية داخل المستشفى، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للفريق الطبي بالمستشفي ووجه نائب المحافظ بتذليل كافة العقبات التى تواجه العاملين بالمستشفى .



وأكد الدكتور حازم عمر أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة بكل طاقتها للعمل على توفير كافة الإحتياجات اللازمة لكافة المستشفيات بالمحافظة مع إجراء متابعات ميدانية للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد .





نائب محافظ قنا يتابع إنتظام سير العمل (1)



نائب محافظ قنا يتابع إنتظام سير العمل (2)



نائب محافظ قنا يتابع إنتظام سير العمل (3)



نائب محافظ قنا يتابع إنتظام سير العمل (4)



نائب محافظ قنا يتابع إنتظام سير العمل (5)





