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مياه سوهاج : شراء 10 بوابات تعقيم جديدة لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:42 ص
مياه سوهاج : شراء 10 بوابات تعقيم جديدة لمواجهة فيروس كورونا رئيس شركة مياه الشرب
سوهاج - عمرو خلف

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أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب ، أنه تم الانتهاء من الاستعداد اللازمة ووضع كافة الاجراءات الاحترازية خلال الفترة القادمة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، حيث تم شراء عدد 10 بوابات تعقيم الكترونية، بالإضافة الى تصنيع بواباتي لتعقيم جميع المترددين على جميع ـفرع الشركة كما تم شراء واقي وجه لجميع العاملين المتعاملين مع الجمهور من مسئولي خدمة العملاء والخزن والمحصلين والقراء وأفراد الأمن هذا بالإضافة الى شراء أجهزة قياس الحرارة عن بعد لقياس حرارة جميع المترددين على الشركة وتوفير الكمامات لجميع العاملين بالشركة وكحول إيثيلى تركيز 70% بمراكز خدمة العملاء ومداخل مقرات الديوان العام وأفرع الشركة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج  فى بيان له،  أنه تم وضع عدد من الاجراءات الاحترازية والتي تتمثل في منع دخول جميع العاملين والمترددين على الشركة بدون كمامة والتشديد على استخدام مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين بالشركة والتشديد في تطبيق التباعد بين العاملين والاستخدام الشخصي لأدوات تناول المشروبات والمأكولات والمتابعة الدقيقة للعاملين وحالتهم الصحية والتطهير الدوري لكافة مواقع العمل والسيارات وحظر انتقال العاملين بين مواقع العمل الا في اضيق الحدود وباقل عدد ممكن وتنظيم دخول الجمهور لمراكز خدمة العملاء والابلاغ الفوري عند ظهور اى حالات ايجابية بمواقع العمل.


 


سوهاج

مياه سوهاج

بوابات تعقيم

الصرف الصحى

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