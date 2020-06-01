"مياة المنوفية": العمل بالخطة الإستثنائية لغسيل شبكات المياة خلال الشهر الجارى

المنوفية - محمود شاكر

أكد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية،على إستمرار العمل بالخطة الإستثنائية لغسيل شبكات المياة بمختلف نطاق المحافظة ، فى ظل الظروف الراهنة لتداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد ، خلال شهر يونيو الجارى ، يأتى هذا فى إطار تخفيف تداعيات فيروس كورونا على المواطنين ولضمان توافر المياه لإستخدامها فى أعمال التطهير والتعقيم .

وأوضح رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية،أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية ، تم تقليل فترة غسيل الشبكات والخزانات ، بحيث تبدأ من الساعه الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرا ، بدلا من الرابعه والنصف مساءً، مؤكداً بأنه يتم التنسيق الكامل بين فروع شركة مياة الشرب كل فى نطاقه ورؤساء الوحدات المحلية والتأكيد بالإلتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقرره لأعمال الغسيل والتطهير وكذا التعامل الفورى مع أية طوارىء حفاظا على صحة المواطنين .

وتهيب شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالسادة المواطنين ضرورة تدبير إحتياجاتهم من المياه وعدم إستخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكه ، كما تنوه عن أنه فى حالة ظهور أى رواسب عالقة بالمياة أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياة بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل .

كما تعلن الشركه أنه فى حالة أى شكوى من جودة المياة يمكن الإتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو على الواتس اب على رقم 01220906668 .