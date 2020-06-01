اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 11:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تخفيفا لتداعيات كورونا

"مياة المنوفية": العمل بالخطة الإستثنائية لغسيل شبكات المياة خلال الشهر الجارى

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:46 ص
"مياة المنوفية": العمل بالخطة الإستثنائية لغسيل شبكات المياة خلال الشهر الجارى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية،على إستمرار العمل بالخطة الإستثنائية لغسيل شبكات المياة بمختلف نطاق المحافظة ، فى ظل الظروف الراهنة لتداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد ، خلال شهر يونيو الجارى ، يأتى هذا فى إطار تخفيف تداعيات فيروس كورونا على المواطنين ولضمان توافر المياه لإستخدامها فى أعمال التطهير والتعقيم .

وأوضح رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية،أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية ، تم تقليل فترة غسيل الشبكات والخزانات ، بحيث تبدأ من الساعه الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرا ، بدلا من الرابعه والنصف مساءً، مؤكداً بأنه يتم التنسيق الكامل بين فروع شركة مياة الشرب كل فى نطاقه ورؤساء الوحدات المحلية والتأكيد بالإلتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقرره لأعمال الغسيل والتطهير وكذا التعامل الفورى مع أية طوارىء حفاظا على صحة المواطنين .

وتهيب شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالسادة المواطنين ضرورة تدبير إحتياجاتهم من المياه وعدم إستخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكه ، كما تنوه عن أنه فى حالة ظهور أى رواسب عالقة بالمياة أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياة بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل .

كما تعلن الشركه أنه فى حالة أى شكوى من جودة المياة يمكن الإتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو على الواتس اب على رقم 01220906668 .

 

 


تداعيات فيروس كورونا

كورونا

مياة المنوفية

الخطة الإستثنائية

غسيل

شبكات المياة

مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

صور..أول يوم عمل لمحافظ الدقهلية بعد التعافى من كورونا..يصل مكتبه 7 صباحا ويمنع الاحتفالات بالديوان العام..ويوجه رسالة شكر للجيش الأبيض..ويشارك باجتماع مجلس المحافظين.. ويطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

صور..أول يوم عمل لمحافظ الدقهلية بعد التعافى من كورونا..يصل مكتبه 7 صباحا ويمنع الاحتفالات بالديوان العام..ويوجه رسالة شكر للجيش الأبيض..ويشارك باجتماع مجلس المحافظين.. ويطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

سى إن إن: انقسام خطير بين مستشارى ترامب حول التعامل مع الاحتجاجات

سى إن إن: انقسام خطير بين مستشارى ترامب حول التعامل مع الاحتجاجات

تعليم الوادى الجديد يعلن شروط ومواعيد قبول رياض الأطفال وسنة أولى ابتدائى

تعليم الوادى الجديد يعلن شروط ومواعيد قبول رياض الأطفال وسنة أولى ابتدائى

الأرصاد:الارتفاع بدرجات الحرارة اليوم فقط ولن يستمر للأربعاء لزوال منخفض جوى

الأرصاد:الارتفاع بدرجات الحرارة اليوم فقط ولن يستمر للأربعاء لزوال منخفض جوى

الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل

الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل

صور.. محافظ الدقهلية فى أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا: شكرا أطباء مصر

صور.. محافظ الدقهلية فى أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا: شكرا أطباء مصر

رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

محافظ الدقهلية يعود للعمل بعد شفائه من كورونا ويتعهد بخدمة المواطنين

محافظ الدقهلية يعود للعمل بعد شفائه من كورونا ويتعهد بخدمة المواطنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة