اليوم السابع
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مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو)

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:53 ص
مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو) مواسير مزينة وملونة في الشوارع
محمد فتحى عبد الغفار

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4 شباب جمعتهم فكرة التعايش مع الحيوانات الضالة تحت مسمى ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء.. الفكرة راودتهم بعد ان ظلوا فترة من الزمن يضعوا الطعام والشراب للقطط والكلاب فى أطباق فى الشارع ولكن هذا الأمر سبب العديد من المشاكل للجيران بسبب الحشرات وتعطب الطعام الذى بدأت تخرج منه رائحة كريهة إلى جانب تراكم الحشرات على الأطعمة فخرجوا بفكرة جديدة وهى عمل مواسير مزينة يوضع بها الماء والدراى فوود والذى لا يسبب أى تراكم للحشرات او تعفنها.
 
 
وتقول نورا الإتربى، خريجة كلية فنون جميلة، إنها أضافت لتلك الفكرة حسها الفنى الجمالى حتى تضع صبغة فنية تجذب المواطن وتجعله يحب الفكرة فرسمت على الجدران والمواسير بفرشتها .
 
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وفى نفس السياق أضاف جهاد جمال، طالب كلية هندسة عين شمس، أن التبرعات لعمل تلك الفكرة جاءت من أشخاص آخرين أحبوا الفكرة وقاموا بالتمويل لتنفيذها وقمنا نحن بالتنفيذ، الفكرة لاقت إعجاب الجيران لأنها تمت بمنظر حضارى، كما أننا قمنا بإضافة آيه من القرآن الكريم تحث على الرفق بالحيوان كى يتعاطى الآخر مع السائل المحروم.
 
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واستكملت دينا أمين، أن الطريقة الملفتة للنظر من سوء لمعاملة الحيوانات الضالة جعلتها تقبل على هذه الفكرة وتنزل يوميا من بيتها لتضع الطعام والشراب لهم فهم أنفاس خلقها الله سبحانه وتعالى، وتشعر مثلنا بالظبط ولديها مشاعر وعواطف فلا يجب علينا ان نقسوا عليها.
 
 
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مواسير مزينة وملونة في الشوارع

قطط

كلاب

الرفق بالحيوان

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