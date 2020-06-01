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مقتل 30 عنصرا من مليشيا الحوثى شرقى صنعاء

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:00 ص
مقتل 30 عنصرا من مليشيا الحوثى شرقى صنعاء عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ

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قتل 30 عنصرا من مليشيا الحوثى باليمن، فضلا عن إصابة آخرين؛ وذلك إثر تصدى قوات الجيش الوطنى اليمنى، لهجوم للمليشيات بمديرية نهم شرقى صنعاء.

 

وقال مصدر عسكرى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية - إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تصدت لهجوم للمليشيات فى نجد العتق وجبال بحرة وسلسلة جبال صلب جنوبى غرب مديرية نهم.

 

على جانب آخر.. استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للمليشيات كانت فى طريقها إلى الجبهة وأسفرت الغارات عن تدمير قرابة 10 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها، كما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع متفرقة للمليشيات بمديرية نهم وتمكنت من تدمير 5 عربات قتالية.

 


مقتل 30 عنصرا

مليشيا الحوثى

صنعاء

أخبار اليمن

العنف في اليمن

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